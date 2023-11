La palabra de Sofía Gala tras ser bajada de un avión y demorada en Aeroparque

Este jueves, Sofía Gala quedó envuelta en un confuso episodio al ser bajada de un avión en Aeroparque cuando estaba por volar hacia Mar del Plata. Si bien en un principio trascendió que la actriz habría llevado productos del free shop sin pagar, ella aportó una versión diferente.

En diálogo con un móvil de El Trece, Sofía Gala estuvo en la inauguración del Festival de Cine de Mar del Plata este jueves en la noche, y tras la versión de que fue demorada en Aeroparque por un presunto robo, optó por compartir su incertidumbre por el hecho, a la vez que indicó que el tema está siendo abordado por su abogado.

“Estoy espectacular, acá estoy. No se puede hablar porque es tan ridículo que no lo entiendo. No sé qué pasó, la verdad no puedo hablar de eso porque no entendí bien qué pasó”, comentó Sofía Gala sobre la polémica situación en Aeroparque.

Acto seguido, agregó entre risas: “Está en mano de mis abogados. No la pasé mal, fue bastante divertido. Me bajaron del avión y después me volvieron a subir porque se ve que no pasó nada”.

A pesar del mal rato en Aeroparque, a Sofía Gala se la vio de buen humor en la apertura de la nueva edición del Festival de Cine de Mar del Plata, a donde asistió para acompañar la apertura de la gala.