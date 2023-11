Aseguran que Marina Calabró está en su peor momento tras la separación

Luego de 10 años en pareja, Marina Calabró se separó de Martín Albrecht y se mostró mitad triste por la ruptura y mitad furiosa con Rodrigo Lussich por haber revelado la noticia en las redes sociales.



En ese contexto, la periodista Marcela Tauro, de gran relación con la panelista de radio Mitre y de LN+, contó cómo está hoy su colega, luego de haber mantenido una charla privada con ella tras conocerse la separación.



“Lo que tuve que hablar con Marina, lo hablé con ella. No soy quién para aconsejar, pero ella me llamó y la noté muy angustiada. Le dije: ‘No podés estar así. Y ahí le dije mi postura”, comentó en una charla con LAM.



“Le dije: ‘Me parece que en esta circunstancia te vas a dar cuenta quién es amigo y quién no. No mires nada y tratá de relajarte’. No pudo cumplirlo porque está haciendo notas y, obvio, la van a buscar”, agregó Marcela Tauro.



Asimismo, la periodista de Intrusos contó cómo continuó su diálogo con Marina Calabró y, si bien aclaró que no es quién para dar consejos, explicó qué fue lo que le recomendó que hiciera en este difícil momento.

Aseguran que Marina Calabró está pasando un muy mal momento por su separación.



“Le dije que, si le hace mal, que trate de no ver nada porque siempre hay algo que no le va a gustar de lo que se dice en la televisión en este tipo de situaciones”, sostuvo Marcela Tauro sobre esa conversación con Marina Calabró.



“También le dije que vayamos a tomar un café, que estaba para ayudarla en lo que pueda porque es una situación horrible. No veo que la esté pasando bien. La está pasando mal. La noto muy angustiada”, concluyó la panelista de Intrusos.