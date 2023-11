Las primeras declaraciones de Sol Pérez y Guido Mazzoni luego de casarse

Sol Pérez y Guido Mazzoni se casaron este sábado. La pareja organizó una lujosa ceremonia con más de 400 invitados. Antes de comenzar la fiesta, el flamante matrimonio habló con la prensa que se encontraba en el lugar.

"Estamos muy felices, gracias a todos por venir", expresó la panelista en diálogo con Secretos Verdaderos, el ciclo que conduce Luis Ventura por la pantalla de América.

Con respecto a la luna de miel, Sol aseguró: "Falta hasta que termine Gran Hermano. Lo que sí tenemos ganas de ir a recorrer un poco el mundo pero todavía no sabemos cuándo.Seguramente haremos unas mini vacaciones a la playita a relajar un poco este estrés que es preparar un casamiento y volvemos con todo", expresó Sol.

Por su parte, Guido confesó las emotivas palabras que le dedicó a su flamante mujer durante la ceremonia: "Nos lloramos todo. Yo generalmente soy cómico entonces dije esta es la manera de poder decirle todo de manera sentimental y no llorar, pero no pasó. Así que armé algo a modo de poesía y divertido, estuvo bueno. Le dije lo importante que era para mi transitar la vida a su lado y lo felices que somos. Yo siempre quise escribirle porque la veía por tele y la admiraba. Hasta que un día me la crucé en mi gimnasio y ahí empezó todo", reconoció el empresario.

Sobre agrandar la familia, la pareja se mostró con muchas ganas. "Nosotros la verdad es que es algo que charlamos un montón. A mí me encantaría ser mamá, tengo un montón de sobrinos, sé que va a ser difícil el tema bebés, pero bueno, la idea es empezar a hacer la tarea el año próximo y veremos que pasa", reveló contundente la blonda.

Finalmente, Sol reflexionó sobre el importante momento que le toca vivir: "Yo siempre soñé con casarme pero nunca pensé que iba a ser tan bueno, cuando vimos este lugar sabíamos que era acá. Nosotros somos muy de la naturaleza, disfrutar el aire libre y ver esto así decorado con la laguna, el sol, el atardecer cayendo mientras nos casamos, fue muy hermoso todo, ahora a disfrutar de la fiesta".