Jujuy Jiménez le contestó a Horario Cabak tras su exposición en PH

Fueron compañeros de conducción del programa Informados de todo, que se emitió por América a principios de 2021. Todo iba bien hasta que vivieron un tenso cruce que se vivió al aire, por lo que la relación entre Horacio Cabak y Sofía Jiménez no terminaron de la mejor manera.

En aquella oportunidad, cabe recordar que estaba la pandemia de COVID-19, Horacio Cabak le reclamó a su compañera haber viajado a Pinamar a celebrar su cumpleaños con amigos, lo que hizo que un grupo de trabajadores de América denunciara que los estaban exponiendo a la posibilidad de contagiarse del virus.

Jujuy Jiménez y Horacio Cabak discutieron al aire de Informados de todo

Luego del fin del ciclo, se filtraron audios del conductor refiriéndose a Sofía Jiménez: "Hoy me pisó el saludo del final. Son muchas actitudes que está haciendo zorrita: pisar, meterse en una nota, preguntar pelotudeces...".

A partir de allí devinieron unos idas y vueltas pero esta vez volvió a aparecer en escena tras la participación de Horacio Cabak en el programa PH, podemos hablar, conducido por Andy Kusnetzoff: ""Me cancelaron injustamente, porque yo soy una persona que hace 30 años que laburo en este medio y hubo gente que trabajó conmigo circunstancialmente y me acusó injustamente. Me acusaron de misógino, de maltratador".

Y agregó: "Hace muchos años, que por cuestiones mías no hablo con compañeras de trabajo a solas. Yo quiero evitar permanentemente las pelotudeces. No soporto trabajar con pelotudeces alrededor. Entonces, cuando vos trabajar a solas con una persona, se transforma en ‘él me dijo yo le dije’ o ‘él me levantó el tono’. Entonces, yo quiero evitar siempre todo eso".

Al escuchar todo el descargo de su ex compañero, la conductora y modelo no dudó en salir a expresarse en las redes sociales.

La respuesta de Jujuy Jiménez a Horacio Cabak

"No puedo creer lo que veo y escucho… qué nivel de narcisismo. ¡Dios mío! Googleen los programas de ese momento y saquen sus propias conclusiones, puntualmente el del 28/01/21. No me lo olvido más, el maltrato delante y detrás de cámara fue EXTREMO y ni siquiera sólo conmigo", denunció la Jujuy.

Por el momento no hubo respuesta por parte de Horacio Cabak pero seguramente este ida y vuelta tenso no terminará con estas declaraciones.