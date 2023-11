Migue Granados se cruzó con un hater y el final fue insólito

Migue Granados es uno de los personajes mas queridos del ambiente, sin embargo en el universo de redes sociales suele ser víctima de haters. Con el fin de hacerle frente a este enjambre de personas mal intencionadas que se escudan detrás de una pantalla, el actor los desafió utilizando una táctica inteligente.

Durante una entrevista con La Joaqui en su programa llamado Soñé que volaba, Migue Granados confesó que decidió realizar un estudio sobre los internautas que le dedican comentarios agresivos. "Estoy dando vuelta haters en las redes, y haciéndoles prints para hacer un posteo y un informe sobre eso”, expresó el famoso con tono desafiante.

En este sentido, el conductor ahondó en una de sus malas experiencias con un usuario que lo prepoteó en forma amenazante tratándolo de desubicado. A lo que Migue Granados le respondió: “Venite vos a ponerme un lugar”. Sin rodeos, el hater aseguró: “Cuando quieras”.

Siguiendo con el hilo de la charla, el humorista contó que la persona que lo estaba agrediendo tenía una foto de perfil junto a un bebé. Lejos de achicarse, Migue utilizó este dato para picantear el ambiente y lanzó: “¿Sos el bebé de la foto?”. Sin dar el brazo a torcer, el usuario redobló la apuesta y manifestó: “No, no, soy el que tiene al bebé. Vos sos el hijo de (Pablo Granados)". Asimismo, el humorista agregó: "Me pone 'pasame la dirección o el número de lote, si es en un country'. Yo le digo 'cómo te duele que alguien piense que no sos ni un poquito gracioso'. 'Jajaja' me pone. Y yo le pongo: 'Pero pusiste jajaja´”, sostuvo Granados.

Sin embargo, este intercambio de mensajes tuvo un desenlace inesperado. Bajando la guardia, el hater decidió cambiar su postura y mostrarse amigable. “Sos una cago de risa, me dice, andá a dormir la siesta tranquilo. Y yo le digo 'pero entonces, ¿no nos vamos a golpear el rostro como varones?'”, declaró Migue sobre cómo continuó la conversación.

Luego de seguir con el ida y vuelta, el internauta admitió su error. "Me dice ´Al final, te prejuzgué. La verdad, loco, ya lo borré. No pensé que te iba a joder. Me hiciste cambiar la opinión que tenía de vos. Cuando invites a desconocidos a tu programa, chiflame'. Era un chabón de Twitter que me estaba bardeando, porque en general bardean porque sí, porque es como jugar al ring raje”, comentó el músico.

“Me la agarré con el loco a modo de ejemplo y cuando le contestas termina siendo buena gente”, resaltó el conductor de Olga y luego aclaró: “Cuando le dedicás tiempo de calidad se dan vuelta para bien.No es nada que haya descubierto yo, hay gente que odia a Messi y seguro cuando salieron The Beatles tenían sus haters”, concluyó Migue Granados.