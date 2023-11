Ángel de Brito, furioso contra los famosos: "Me tienen harto..."

En los últimos días, Ángel de Brito descargó toda su furia contra los famosos; o más bien contra un grupo de famosos que se expresó de manera contundente en los últimos días sobre un tema muy puntual.



Todo surgió cuando, en una interacción con sus seguidores de Instagram, el conductor de LAM fue consultado por las elecciones que se desarrollarían el pasado domingo. Varios usuarios quisieron saber su postura sobre una cuestión.

Ángel de Brito.



En una de sus historias de Instagram, Ángel de Brito le respondió a alguien que quiso saber si iría a votar el domingo. La respuesta del conductor de LAM fue tan contundente que terminó arremetiendo contra los famosos.



“Sí. Me tienen harto los famosos adoctrinando. Piensan que importan sus opiniones o que alguien cambiará su voto. Pero siempre hay que elegir. No me gustan los candidatos”, contestó Ángel de Brito.



Sucede que, en las últimas semanas de campaña, muchas personalidades del mundo del espectáculo se expresaron en contra de Javier Milei, quien luego terminó convirtiéndose en el Presidente electo.

El descargo de Ángel de Brito contra los famosos.



Esta situación parece no haberle gustado demasiado a Ángel de Brito, ya que va en concordancia con muchos comentarios en las redes sociales en los que se cuestiona la actitud de muchos famosos de intentar incidir en el voto.



Hay que aclarar que no sólo sucedió esto con el mundo artístico, sino también con el del fútbol, luego de que la gran mayoría de los clubes se expresara en contra de las sociedades anónimas deportivas, una idea a la cual Javier Milei dejó abierta como posibilidad, no como una propuesta concreta.