El inesperado mensaje de L-Gante tras el triunfo de Javier Milei como presidente

Desde sus redes sociales, L-Gante compartió un mensaje tras la victoria de Javier Milei en el balotaje presidencial. El popular artista optó por su habitual frescura, para compartir unas palabras alentadoras el flamante mandatario.

"Bienvenido Sr. presidente. Olvidate pa. Deseamos y esperamos que sepa hacer lo mejor posible por nuestro país”, escribió L-Gante en una historia de Instagram junto a una foto de Javier Milei, el presidente electo en las urnas el domingo 19 de noviembre.

El posteo de L-Gante tras la victoria de Javier Milei en el balotaje. Foto: Instagram @lgante_keloke.

En medio de cierto revuelo por el posteo, L-Gante aclaró sobre su publicación dedicada a Milei: "Le estoy dando la bienvenida al señor que va a ocupar la presidencia de nuestro país. ¿Por qué? Porque mi mamá me enseñó a ser respetuoso. Si alguien no lo es… yo lo voy a ser igual”.

Finalmente, en interacción con sus seguidores en las redes sociales L-Gante renovó su bienvenida a Javier Milei remarcando filoso: "Si me voy del país, me voy porque me voy a hacer un show a otro lado. Si no hago música, es porque le estoy entrando a tu novia. Así que, yo no dije eso en ningún lado. Cumbia 420. Los quiero, saludos al presidente".

Recrodemos que Javier Milei no logró durante su compaña la adhesión del ambiente artístico, es más, a través de un documento que se dio a conocer en las redes sociales, reconocidos artistas nacionales dejaron en claro su apoyo a Sergio Massa en el balotaje. Además, el presidente electo protagonizó un tenso episodio en el Teatro Colón a menos de dos días del balotaje, cuando asistió junto a su novia Fátima Florez a presenciar la ópera Madame Butterfly y recibió un sonoro abucheo.