Lilia Lemoine se sinceró sobre su romance con Javier Milei y la cámara oculta que le hicieron

Este martes, la diputada nacional Lilia Lemoine se sinceró sobre el romance que tuvo con Javier Milei, situación que quedó expuesta por una cámara oculta que le hicieron a la también influencer en Londres.

Invitada al programa Empezar el día (Ciudad Magazine), Lemoine explicó sobre su pasado amoroso con Milei: "Estábamos los dos solteros. No quisimos decirlo nunca, pero me hicieron una cámara oculta horrible. Me llevaron a Londres engañada, con un fraude, fue una organización. Me llevaron para hablar sobre una cadena nueva de eventos de cosplay que querían traer a la Argentina, y me pedían asesoramiento. Entonces me puse a hablar con una chica, que supuestamente era de la organización, ella me empezó a contar de sus cosas, yo le conté algo... y lo publicaron en redes".

En tanto que sobre la repercusión que tuvo su confesión sobre su amorío con Javier Milei, Lilia Lemoine remarcó: "Es feo porque él está en pareja, es desconsiderado. Además, una cosa es que lo cuentes porque lo querés contar, y otra es que te engañen para sacártelo y que lo publiquen .Es mteterse con tu intimidad".

Luego, Lemoine enfatizó: "Fue una de las cosas más feas que me pasó en campaña. Pero no fue un problema, lo digo con muchísima dignidad porque Javier es alguien a quien quiero muchísimo".

Finalmente, sobre su presente sentimental y sobre lo que sintió por Javier Milei, Lilia Lemoine contó: "Ahora no estoy de novia, estar en campaña durante cuatro años me lo impidió. Pero me enamoré de Milei. Igual, creo que todos los libertarios de Argentina se han enamorado de él. No me siento culpable, no me arrepiento de nada".