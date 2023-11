Las imágenes de la reaparición pública de Céline Dion mientras lucha por su salud

A fines de 2022, Céline Dion fue diagnosticada con un trastorno neurológico conocido como el Síndrome de la persona rígida, enfermedad que de momento no tiene cura y que la obligó a alejarse de los escenarios, cancelando una gira que tenía prevista para 2023 y 2024. Y ahora, tras un tiempo de resguardo, la popular cantante que lucha por su salud reapareció en público junto a sus hijos en Las Vegas, en el contexto de un evento deportivo.

Refugiada en el afecto de sus hijos, Céline Dion se ha mantenido en estos años al margen de la escena pública, pero ahora compartió imágenes en las que posó acompañada por sus tres hijos en un partido de hockey sobre hielo entre Vegas Golden Knights y Canadiens Montréal.

Céline Dion y una celebrada reaparición pública. Foto: Instagram @celinedion.

Más allá de la derrota que sufrió el equipo canadiense, Dion y sus hijos se acercaron al vestuario a saludar a los jugadores y al equipo técnico. Desde la cuenta de Instagram del seleccionado en cuestión compartieron un video de la artista en el que se la ve de buen semblante, más allá de su compleja situación de salud.

Con el cabello recogido con rodete y vestida con pantalón y buzo color crudo, la cantante completó su look con un chaleco blanco y zapatillas. Con una sonrisa, Céline Dion intercambió algunas palabras en francés con el entrenador del equipo.

De buen semblante, Céline Dion posó tras un partido de hockey sobre hielo. Foto: Instagram @celinedion.

De esta manera, la artista canadiense más popular generó expectativas en sus seguidores en las redes sociales, ya que miles de fans sueñan con el regreso de la cantante de My heart will go on a los escenarios.