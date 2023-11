El tierno video de la hija menor de Pampita en el jardín de infantes

Anita enterneció las redes sociales con un simpático vídeo que posteó su padre, Roberto García Moritán. Con su llegada, la pequeña se convirtió en la luz de los días para Pampita y su esposo, quienes utilizan sus cuentas de Instagram para compartir los momentos más felices en familia.

En esta oportunidad, el legislador porteño sorprendió a los internautas al mostrar cómo se prepara con su hija menor para ir al jardín de infantes. Con una foto en el ascensor junto a su heredera, el marido de Pampita retrató ese momento tan especial fundidos en un abrazo.

Al llegar al colegio, Roberto grabó a su hija mas pequeña junto con la maestra y compañeros de sala. Al darse cuenta que la estaba filmando, Ana reacciona de una manera muy particular. La pequeña corre a los brazos de su padre para brindarle un fuerte abrazo al grito de “Papá”.

Por otra parte, días atrás, trascendió el rumor de una crisis de pareja entre el empresario y la modelo. Con el fin de despejar los falsos trascendidos, Pampita dialogó con Socios del Espectáculo y contó la verdad.

“Me causa gracia que me pregunten cómo estoy porque para nosotros siempre estuvo todo bien”, remarcó la artista, dejando en claro que el runrún que inició en redes sociales sobre su supuesta separación, es falso.

En este contexto, la jurado del Bailando aseguró que con su marido el amor se mantiene intacto. “En este matrimonio es la primera vez que nos inventan una crisis, yo sé que es así en el medio, cada tanto sucede”, enfatizó la modelo.

“Venía invicta, en estos cuatro años no me inventaron nada, estaba re tranqui, igual no pasa nada porque uno por las redes lo desarticula muy rápido”, concluyó con ironía la mamá de Ana.