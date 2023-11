El fetiche sexual de Jésica Cirio que enloquecía a Martín Insaurralde

A raíz del escándalo del yate en Marbella, Martín Insaurralde quedó en el ojo de la tormenta por las fotos con Sofía Clerici. De rebote, también la ligó Jésica Cirio, quien ya estaba separada del dirigente político.



En este contexto, en las últimas horas se viralizaron confesiones sexuales de Jésica Cirio, más precisamente fetiches íntimos de la modelo que volvían loco al ex jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires e intendente de Lomas.



“Me gusta tomarme mi tiempo y que él se tome el suyo. Demando mucho cariño previo. Soy muy melosa. No me canso de recibir mimos”, reveló hace unos años Jésica Cirio en una entrevista con la revista Hombre.

Se conoció el fetiche de Jésica Cirio que enloquecía a Martín Insaurralde. Foto: @jesicacirio.



“Me gusta cambiar todo el tiempo porque las rutinas me parecen aburridas. Y aunque la mayoría de las veces se da en la cama, me gusta probar en lugares raros”, continuó contando la co-conductora de La Peña de Morfi.



Asimismo, confesó qué era lo que más le gustaba en la intimidad. “Me gusta seguir la acción a través de los espejos. Me gusta cómo se ve. Las películas porno no me agradan. Me gusta cómo nos vemos nosotros con las luces apagadas, las velas encendidas y U2 sonando de fondo”, sostuvo.



Luego de lo que fue el escándalo de Martín Insaurralde y Sofía Clerici, Jésica Cirio rompió el silencio en La Peña de Morfi y contó que no terminó de la mejor manera su relación con el padre de su hija y que él la bloqueó de WhatsApp.

Jésica Cirio y Martín Insaurralde.



“Fue una relación feliz, en principio lo fui. Pero en los últimos momentos fue decayendo por no tener tiempo cada uno. Empecé a notar cosas que no me hacían bien, no me daba seguridad y decidí irme”, comentó Jésica Cirio.



“Fue muy triste, muy duro. Sentí que fue una traición. Si una persona es capaz durante tantos años de hacerme creer que no era así, ya no sé qué pensar. ¿En qué fallé? ¿Por qué pasó todo esto?”, cerró.