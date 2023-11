Soledad Pastorutti reveló por qué hizo un cambio de look radical y qué piensa su marido

Radiante, simpática, talentosa a más no poder. Soledad Pastorutti brilla con luz propia, con sus rasgos únicos que la distinguen en el universo de la música, por sus condiciones maravillosas para compartir una voz espectacular y sus dotes de personalidad distintivas, con esa empatía impresionante.

La cantante ha logrado atravesar a generaciones, consiguió construir un puente y conservar una vigencia pasmosa, de esas que no abundan. Una de las claves para mantenerse en el tiempo puede señalarse en su reconstrucción no solo artística, sino en lo referido a la imagen.

La Sole ejecutó un viraje en el look, para agregarle más condimentos a esa postura muy folklórica y añadirle gotas de modernidad. Una transformación que la acercó a otro tipo de público, pero que llevó a cabo de manera natural, espontánea y lejos de una exigencia del mercado.

La Sole en sus inicios.

En una entrevista con la Revista Hola, la santafesina abordó ese aspecto de su vida con mucha honestidad, en las antípodas de las respuestas prefabricadas y admitió con una enorme sinceridad: “Fue un tema pasar de no maquillarme a maquillarme, por ejemplo”.

En cuanto a sus elecciones de indumentarias, que difieren a aquellas ropas “gauchescas”, La Sole contó: “Es una puerta que se abrió con la tele, pero también con la maternidad, donde aflora todo lo femenino. Después de ser madre vino mi cambio, me sentí mejor que nunca”.

A la hora de revelar qué piensa su marido de todo esto, Pastorutti narró: “Se divierte con eso. A veces los amigos le mandan alguna foto y él dice: “Ey, ¿qué hiciste?”. Pero me conoce mucho. No te digo que todo le parece genial, pero cuando yo le expreso mis razones, entiende”.

Pastorutti y su transformación.

“Por otra parte, antes yo me vestía de gaucho no por folclorista, sino porque era moda en ese momento, así se vestían muchas de mis amigas, la diferencia es que yo me subía a un escenario. También eran los recursos que tenía entonces. Éramos una familia de clase media baja, que el éxito nos llegó de golpe, como una inundación”, concluyó.