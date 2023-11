El vergonzoso video por el que Jorge Rial se convirtió en TT

Tras la victoria de Javier Milei como presidente electo de nuestro país, Jorge Rial se volvió tendencia gracias a los haters que recordaron un vídeo polémico en el cual el periodista le habla directamente al flamante jefe de estado.

Es que hace unas semanas, Jorge Rial le habló directamente a, ese entonces candidato a presidente, Javier Milei con el fin de convencerlo de que se baje al balotaje.

Jorge Rial le habló directamente a Javier Milei

"Le voy a hablar casi de la intimidad. No es amigo ni nada. Javi... ya perdiste. Javi, bajate", comenzó el periodista diciéndole al candidato de la Libertad Avanza.

Y siguió: "No le hagas caso a Macri... a Pato, al helado de pollo. No le hagas caso a tu hermana... ni a tu perro que te habla del cielo todos los días. No le hagas caso. Bajate, por tu bien te lo digo. Hay tiempo".

"Tenés tiempo. Tenés mucho tiempo por delante. Hay que reconocer que en apenas dos años armaste un partido político, entraste al balotaje pero... bajate bolu... ¡bajate!, continuó el periodista y conductor de 'Argenzuela', programa emitido por C5N.

"Lo que acaba de pasar hoy, te tiene que dar la pauta de que te tenés que bajar... no es lo de Barrionuevo, no es lo de la UCR. No son los libertarios enojados", lanzó enigmático Jorge Rial.

"¡Javier te metiste con las fanáticas de Taylor Swift!", disparó el periodista. Al parecer las 'swifties' se alzaron contra el candidato de la LLA pero no tuvieron buenos resultados.

Al obtener una victoria por más del 55%, los leales al libertario recordaron esta 'joyita', según dicen, que salió al aire hace algunas semanas.