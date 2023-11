Jorge Rial le contestó a la esposa de Aníbal Lotocki luego de su polémica acusación

Esta semana, la esposa de Aníbal Lotocki, María José Favarón, dio una nota a Mañanisima en la que defendió al médico, generó indignación por sus dichos sobre la muerte de Silvina Luna y, entre otras cosas, reveló que con su marido demandarán a Jorge Rial y a Pamela Sosa, ex novia y víctima del cirujano.

Y en las últimas horas, el periodista fue interceptado por el cronista del programa que conduce Carmen Barbieri y consultado sobre las posibles acciones legales de Aníbal Lotocki, preso en el penal de Ezeiza tras una resolución de la Cámara de Casación desde mediados de octubre.

Despreocupado por las amenazas de Favarón, Jorge Rial demostró estar al tanto del tema, pero le restó importancia. “A mí casa no me llegó la demanda de Lotocki, oí y leí lo que publican todos”, señaló el conductor de Argenzuela.

“Tampoco ví a la mujer de Lotocki hablando porque en ese horario estoy al aire, pero sí leí los títulos y me causaban mucha gracia porque decían que ellos eran las víctimas y lo mal que la estaban pasando”, agregó el padre de Rocío y Morena, quien recientemente, en medio de la polémica, saltó en defensa del médico procesado.

Silvina Luna murió luego de años de padecer secuelas tras la mala praxis realizada por Lotocki. Instagram Silvina Luna.

Luego, el ex Intrusos indicó que entiende la posición de la mujer de Lotocki pero recordó a las víctimas. “¡Es la esposa! ¡Yo no estoy en contra de que ella lo defienda! Pero los jodidos son las víctimas y los muertos”, sostuvo.

A continuación, Jorge Rial sumó una chicana para la pareja: “Igual quisiera saber si la mediación la vamos a tener en el penal de Ezeiza ¿Tendré que ir ahí? Porque él está preso ¡Nos veremos en Tribunales! Cuando salga nos veremos. Esto no me quita el sueño, me chupa un huevo”.

La postura de Jorge Rial frente a la posible demanda de Lotocki

Finalmente, Rial recalcó, contundente: “Las víctimas en realidad no son ellos, son otras. La familia de Silvina Luna, de (Mariano) Caprarola, Gabriela Trenchi… ¡Esas son las víctimas! No la esposa de él”.