La profesora de inglés de Julián Álvarez es furor con un posteo muy argentino

Como integrante del Manchester City, Julián Álvarez tuvo que tomar clase de inglés para estar comunicado con su entorno, y confió en Sara Duque, una profesora que se especializa en ayudar a los jugadores de fútbol profesional con el idioma. Y ahora en suelo argentino, la influencer sorprendió con una postal muy relacionada con una de las grandes costumbres de nuestra patria; coincidiendo con la presencia de "La araña" en el fallido partido de la Selección argentina contra Uruguay.

Nacida en Portugal, Sara Duque se ha desempeñado como entrenadora lingüística de futbolistas y directores técnicos y en su perfil de Instagram, en el que cuenta con más de 317 mil seguidores se describe como “políglota y estudiante de abogacía especializada en deporte”.

Sara Duque, la profesora de inglés de Julián Álvarez junto a su ilustre alumno. Foto: Instagram @saralduque.

La profesora de inglés había elogiado hace un tiempo a Julián Álvarez por su progreso en el aprendizaje del inglés. “De levantar la Copa del Mundo a conquistar un nuevo idioma. El talento de mi alumno no tiene límites. Impresionante progreso en un período tan corto de tiempo ¡Muy orgullosa de mi alumno!”, escribió la docente en un posteo de Instagram en el que posó con el jugador cordobés.

Más allá de que algunos malintencionados han tildado a Sara Duque de "mufa" por el adverso resultado que obtuvo la Selección argentina ante Uruguay, la joven portuguesa ha compartido algunas pubicaciones en sus redes sociales que dan cuenta de su amor por nuestro país.

“Hoy me aventuro con el mate. Compré uno, pero nunca me animé a prepararlo yo misma. ¡Es el día de cambiar eso! ¿Algún consejo para una novata en esto?”, consultó la profesora de inglés de Julián Álvarez a sus seguidores en Instagram.

Sara Duque, la profesora de ingés de Julián Álvarez, pidió consejos para preparar un mate. Foto: Insttagram @saralduque.

Entre los consejos que apuntaron sus admiradores, se destacan algunos usuarios que aconsejaron: “Que el agua no se hierva. 80 grados centígrados es la temperatura indicada”; “A la bombilla cuando tomes, no la agarres, sin manos”; “La primera vez se prepara dulce, ya que el mate amargo es un gusto adquirido por el tiempo y si lo haces a la primera, el sabor fuerte no te va a agradar”.