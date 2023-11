Dónde vive la mamá de Pampita que no le gusta salir en los medios ni que se sepa nada de ella

Pocas estrellas iluminan tanto el firmamento como Pampita, esa celebridad que trasciende todos los estratos sociales y se inmiscuye en todo tipo de conversaciones. Todo el mundo conoce detalles de la vida de la modelo, por su extensa carrera y principalmente por el interés que despierta en la opinión pública.

Carolina Ardohain ha transitado por una gama variada de situaciones en su vida privada, de toda índole, con sus matrimonios mediáticos, sus separaciones, así como sus alegrías y sus conquistas. Una de las aristas muy desconocidas de la morocha se entrelaza con su familia.

Los seres queridos directos y de sangre prácticamente no trascendieron, a excepción de su hermano Guillermo que ha logrado cierta notoriedad por acompañar a Pampita en eventos y aparecer con asiduidad en las redes sociales. Empero, sobre su madre Thania Dos Santos prácticamente no se sabe nada.

La mamá de Pampita en la boda con Moritán.

Resulta que esta mujer brasileña, que se afincó hace décadas en Argentina, prefiere conservar su perfil bajo, lejos, muy lejos, de las cámaras. No le interesan los micrófonos, ni lucir en revistas. En contadas ocasiones ha posado al lado de Carolina, en eventos muy específicos.

Una de las singularidades de Thania se centra en su decisión tozuda de seguir viviendo en La Pampa. En esa tierra se siente cómoda, feliz y segura. De hecho, Carolina contó hace poco: “A mí me cuesta que ella no quiera vivir en Buenos Aires. No he logrado, todavía, traerla para acá. Pero no me rindo...".

Una Pampita bebé en brazos de su madre.

Sobre esa personalidad reacia a los medios y los flashes, Pampita explicó con mucha sinceridad: "Mi mamá no es parte del reality porque no lo elige. Al igual que mi hermano y de La Pampa. Viven una vida retranquila y que alguien los vea, estar expuestos...".