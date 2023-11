Una artista internacional de la música llamó a votar a Sergio Massa

"No al fascismo, no al negacionismo, no a la pérdida de derechos, no a la ultraderecha. 30.000 compañeros desaparecidos. Memoria, verdad y justicia. Sí a la democracia, ahora y siempre. ¡Tenemos poder!", expresó Kim Gordon, bajista de la legendaria banda de rock alternativo Sonic Youth, compartiendo en sus redes sociales un dibujo inspirado en la tapa del disco Goo, que la banda norteamericana publicó en 1990.

"Desde el pulso urbano de Córdoba, Argentina, @nonoise79 de @sonidoatmosferico y @molasmolasmolasmolas de @subterraneomag profundizaron en una vibra de ‘activismo rockero’, parodiando juguetonamente la legendaria portada del álbum Goo de Sonic Youth", comienza expresando Kim.

El posteo de Kim en sus redes. Foto: Instagram @kimletgordon.

"Con el toque artístico de @lautaroalincastro, sean testigos de esta belleza en la que Sergio Massa y Agustín Rossi, candidatos de Unión por la Patria, se abalanzan para defender la democracia frente a la extrema derecha neoliberal. Únase al coro, comparta la vibra y ayude a difundir este activismo pacífico", agregó.

Kim Gordon.

"No al fascismo, no al negacionismo, no a la pérdida de derechos, no a la ultraderecha. 30.000 compañeros desaparecidos. Memoria, verdad y justicia. Sí a la democracia, ahora y siempre. ¡Tenemos poder! El 19 de noviembre votaremos contra la extrema derecha neoliberal. ¡Mantente fuerte, Argentina!", concluye.

Portada original del disco "Goo" de Sonic Youth.

Sonic Youth es una banda norteamericana que estuvo activa durante treinta años (entre 1981 y 2011). Fue creada por Thurston Moore, Lee Ranaldo, Kim Gordon, Steve Shelley y Mark Ibold. La discografía del grupo incluye dieciséis álbumes de estudio.

La banda surgió de la escena experimental new wave de Nueva York. A pesar de que ha pasado más de una década desde su disolución, dejó un gran aporte en la escena alternativa del rock, no sólo dentro de los Estados Unidos. En nuestro país es considerado como un grupo de culto.