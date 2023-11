La dolorosa frase que le dijo el hijo de Flavio Mendoza por la separación de su pareja: “Vos lo echaste porque…”

El juego del amor es un arma de doble filo, donde uno apuesta y lo da todo, pero los resultados no siempre pueden salir a nuestro favor. Este es el caso de Flavio Mendoza, quien se encuentra transitando el duelo de su ruptura con Waldo.

Lo cierto es que hacía poco tiempo que el productor teatral se había insertado en este vínculo amoroso. Sin embargo, el momento de tomar la decisión de separarse se torna complicado cuando hay un niño de por medio, ya que los momentos vividos son más difíciles de olvidar.

"Mi última pareja estuvo conmigo desde que Dio tenía 2 años y meses. Entonces, fue muy fuerte la separación porque se aman. Fue como su segundo papá. Hubo cosas que no estuvieron buenas", aseguró Flavio Mendoza en diálogo con Socios del Espectáculo.

En este sentido, el productor explicó cómo intentó manejar esta situación con su hijo. "Seguimos teniendo contacto con él por Dionisio. Pero después surgieron un par de cosas que no fueron ciertas, y a mí eso me dolió. Lo hablé con la psicopedagoga y con una psicóloga. Y me dijeron, 'mirá, él es tan chico, que es mejor separar las cosas, vos sos su papá", confirmó el artista.

"Como soy tan culposo, tuve que acudir a mis hermanas, y a una psicóloga, para que me diga qué hacer. El otro día estábamos en New York, y Dionisio me dice, 'de él no se habla', y yo le dije, 'no, ¿Quién te dijo que de él no se habla?'. Y después me contestó, 'si, vos lo echaste, papá'. Y le tuve que aclarar que no lo eché. A mí me duele, porque él lo tiene presente", reveló Flavio Mendoza.

En este contexto, el bailarín enfatizó: "Si hubiésemos hecho bien las cosas podríamos haber sido familia para toda la vida. No sé, si me han querido bien. Yo sí, quise bien. Yo hice de todo por las parejas con las que estuve. Me di cuenta que mi príncipe azul es Dio".

"Cuando era chico, tenía desesperación porque pasábamos hambre en mi casa. Entonces, hice una promesa, 'no importa, si no voy a ser feliz en el amor, dame trabajo', y creo que se cumplió", concluyó el coreógrafo.