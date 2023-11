El tema que jamás quiere hablar Dorys del Valle: “Ya está eso"

Dorys Del Valle se convirtió en un emblema del mundo artístico. La modelo se supo ganar el corazón de la audiencia demostrando que su talento es multifacético, destacándose en el universo del cine y la pantalla chica. Incluso, se ha coronado como Miss Televisión.

En diálogo con La Nación, Dorys Del Valle ahondó en sus recuerdos y abrió su corazón. Mas allá de sus memorias como artista, la actriz enfatizó en un tema personal del que hoy prefiere no hablar y dejarlo enterrado en su pasado.

La ex vedette construyó una familia con Pancho Guerrero, fruto de esta relación nació Fernanda y Martín. Por su parte, su hija decidió seguir sus pasos y estudió teatro, sin embargo, prefirió no transitar por los senderos del medio y optó por la licenciatura en servicio social. Mientras que el varón es periodista, director de cámara, rector de la carrera de radiodifusión en la Escuela Técnica Hermitte y le gusta la docencia.

A pesar de haber forjado un vínculo amoroso con Guerrero, Dorys Del Valle siempre es consultada por la larga relación que tuvo con Emilio Disi. Respecto a este amorío con el actor, la artista remarcó: ”No, no, no, ese tema yo no lo toco más, no, no, no. Ya está. No me interesa. Hoy estoy concentrada y prefiero hablar de mi carrera porque me siguen llamando”.

Con referencia a la época militar, donde fue víctima de la persecución de la dictadura por ser señalada como comunista, Dorys mencionó: “Ahí tuve dos opciones: o irme del país o quedarme. Recuerdo que no podía pisar ciertos lugares, por eso decidí hacerme yo la producción y trabajaba en la costa y algunos lugares del interior, que no sé por qué los milicos no llegaban hasta ahí. Así durante casi tres años”.

"La obra de Hugo Sofovich se llamaba Entel mon amour, porque había un tema picante en esa época con los teléfonos. La hacíamos con Menchu Quesada, Roberto Escalada y Ricardo Dupont, compañeros de fierro, luego se sumó Ricardo Bauleo. Recuerdo que la gente tenía miedo de salir a la calle con mucha razón. Mi hijo Martín me acompañaba con otros chicos para armar el decorado de madera balsa, el de Mabel Manzotti hacía de asistente. Era una aventura, en esa época no había espectáculos en la costa, fuimos los precursores de llevar el teatro a San Clemente, San Bernardo, Santa Teresita, Mar de ajó", manifestó Del Valle.

Para concluir, la ex vedette se refirió a su vida actual y a los proyectos que tiene a futuro. “Hoy disfruto mucho de mis nietos, de mi familia. Ahora estoy haragana, tuve dos propuestas, pero prefiero esperar algo que me entusiasme como Hello Dolly o Luz de gas en la época de oro. Quiero trabajar en algo que me encante, si no prefiero esperar, siempre fui así”, cerró la actriz.