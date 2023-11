La angustia de Marcelo Polino por la salud de Antonio Gasalla

Uno de los grandes amigos de Antonio Gasalla en el mundo del espectáculo es Marcelo Polino, quien en las últimas horas dio un preocupante testimonio acerca de la salud del reconocido actor y humorista.



Sucede que el artista está internado en un centro especializado tras haber sido diagnosticado con demencia senil progresiva. Ante esto, Marcelo Polino reveló cómo se encuentra su gran amigo.

Marcelo Polino y Antonio Gasalla.



“Nunca le tuve miedo a la muerte, pero sí me da mucho miedo el deterioro físico y mental. Tengo casos muy cercanos de amistades, conocidos y no, y el más notorio es el de Antonio Gasalla, que para mí es como mi familia. Ver su deterioro cognitivo a mí me parte”, comentó.



“Ahí es cuando pienso: ‘Si la mente más brillante que conocí en este medio está así, Dios mío’. Nadie está ajeno a escapar de eso. Ese tema me preocupa y me da miedo porque no podés controlarlo ni preverlo. No es que hacés una dieta o tomás tal cosa y ya. Las enfermedades cognitivas avanzan y son imparables e inmanejables. Me entristece el tema”, agregó Marcelo Polino.



Asimismo, el jurado del Bailando 2023 contó cada cuánto ve a Antonio Gasalla desde su internación. “Lo veo, sí, pero no con la frecuencia con la que quisiera porque hay que pedir permiso al juez, ya que está en curatela. La curatela es cuando un juez se hace cargo de tus bienes y viene a ser como tu tutor. Está internado en un centro de recuperación porque él estaba muy deteriorado físicamente”, explicó.

Marcelo Polino le llevó el Martín Fierro a Antonio Gasalla.



En ese sentido, reveló cuándo fue la última vez que lo vio y el especial motivo por el cual se acercó. “Hará más de un mes. No me reconoció, muy poco. Le llevé el Martín Fierro cuando me autorizaron a hacerlo, porque antes lo evaluaron emocionalmente y cuando me dieron el ok, fuimos con la familia, le di el premio y le mostré el video de Susana Giménez recibiéndolo. ‘Te lo manda Susana’, le dije. Y él respondió: ‘Mirá a Susana, Mirtha…’. No sé si entendió del todo, pero era el Martín Fierro”, contó Marcelo Polino.



Por último, sobre ese último encuentro con su gran amigo, el jurado del Bailando 2023 dio un dato muy triste. “Veía una fiesta en el video, pero no tenía real noción de todo. Hablé un ratito y fue muy movilizador”, cerró.