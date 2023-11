Zaira Nara reflexionó sobre la envidia: “Las mujeres son…”

En un ambiente que puede llegar a ser muy hostil, como lo es el mundo del espectáculo, Zaira Nara sabe que muchas veces debe enfrentarse, no sólo ella, a críticas y cuestionamientos, que pueden llegar a ser muy crueles.



En ese marco, hizo una profunda reflexión sobre la envidia. “Hay mucha envidia. Muchas veces en la Argentina la crítica está más por el lado de la mujer que del hombre”, sostuvo la modelo en una entrevista con B.A. Confidential.

“El hombre quizá te puede mirar con el prejuicio de ‘no sé cómo lo va a hacer’. Pero la mujer te puede dar un comentario negativo. A mí no me pasa. Por suerte tengo un público femenino que me apoya y me acompaña. Y eso lo valoro mucho”, explicó Zaira Nara.



No obstante, la hermana de Wanda Nara reconoce que también recibe muchos elogios y un enorme cariño por parte de muchas mujeres. “Siempre digo que esa mujer que se me acerca y me dice un comentario para mí eso vale mil veces más que un hombre que diga: ‘Qué bien vestida que estás’”, remarcó.



En ese sentido, Zaira Nara enfatizó en que el sentimiento de envidia es algo que percibe en la sociedad argentina puntualmente. “Me pasa realmente que me alegro mucho cuando veo mujeres que admiro, que están cerca de mí, que les va bien, que llevan un proyecto adelante, que tienen impronta, pero lamentablemente también pasa en la Argentina que hay algo que se llama envidia”, sostuvo.

Zaira Nara hizo un profundo análisis sobre la envidia entre las mujeres.



Asimismo, la modelo continuó con su análisis sobre cómo cae la mirada de las mujeres sobre las propias mujeres en un ambiente como el del mundo del espectáculo. “Hay mucha envidia, ‘por qué está ella y no yo, por qué en esta revista está ella, por qué este viaje lo hizo ella’. Y así”, comentó.



“Es algo que, lamentablemente, es un sentimiento que yo no tengo y me da pena porque sé que existe y te termina tirando para abajo ese sentimiento y creo que es un poco lo que tenemos que aprender las argentinas”, cerró Zaira Nara.