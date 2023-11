El sorpresivo anuncio de Baby Etchecopar sobre su voto en el balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei

En un video que subió a sus redes sociales, Baby Etchecopar hizo un sorpresivo anuncio sobre su voto en el balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei que tendrá lugar el domingo 19 de noviembre. El conductor se despachó con un fuerte mensaje sobre la encrucijada en las urnas, y aseguró que no votará en blanco.

Luego de haber contado que en las elecciones del domingo 22 de octubre votó a Patricia Bullrich, Baby Etchecopar expresó su disconformidad con Javier Milei, ya que el líder de La Libertad Avanza tildó al periodista de "ensobrado de Larreta y de la casta". A partir de ese momento, todo parecía indicar que el conductor optaría por Sergio Massa en el balotaje, pero ahora sugirió un cambio de idea.

Javier Milei y Sergio Massa enfrentan un inminente balotaje. Foto: Captura TV.

"Durante los últimos diez días he recibido epítetos de todos lados. Que es Massa, que es Milei, que iba a votar en blanco. Estaba muy enojado, estoy muy enojado. La verdad que nos trajeron a un camino o un cul de sac que no queríamos tener, queríamos tener una apertura democrática", empezó en su video Baby Etchecopar.

Luego, sobre la disyuntiva de cara al balotaje entre Javier Milei y Sergio Massa, el periodista siguió: "Entonces dije 'voy a votar en blanco, no me quiero hacer responsable'. Pero quiero decirles a todos los que me escuchan, que he decidido votar".

En tanto que sobre su decisión de no votar en blanco, Etchecopar argumentó contundente: "Voy a ir a votar porque esto que está pasando con lo de las escuchas, las pinchaduras de teléfono y las persecuciones, es el delito más grave que puede suceder en un Estado de derecho. Y les pido a las autoridades y a los jueces que lleguen al fondo de esta situación".

Finalmente, sin mencionar explícitamente que votará a Javier Milei en el balotaje, Baby Etchecopar disparó contra el espacio de Sergio Massa el sentenciar: "Nuestra vida estuvo en peligro en manos de estos delincuentes, esta gente inescrupulosa de la mano de Máximo Kirchner, Cristina Kirchner y toda esta lacra. Por eso, como esa frase que nos marcó a todos los radicales, mis queridos seguidores, voy a ir a votar el domingo porque nunca más".