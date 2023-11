Cuál es la enfermedad que tiene Marina Calabró y por cuánto tiempo hará reposo

Marina Calabró contó hace algunos días que se separó de Martín Albrecht tras 10 años de amor y la noticia recorrió todos los portales de noticias. Pero eso no fue todo. Después de las especulaciones en torno a su crisis matrimonial, se conoció que la panelista tiene escarlatina y sorprendió a todos.

Ángel de Brito confirmó la noticia a través de su Twitter, donde dio algunos otros detalles. “Marina Calabró con escarlatina. 24 a 36 horas de reposo”, anunció el conductor de LAM, dando detalles del cuadro clínico de su amiga.

El anuncio de Ángel de Brito con la enfermedad que atacó a Marina Calabró.

Si bien en algún momento trascendieron rumores de que su pareja podría habérselo contagiado -incluso había una versión que indicó que fue un brote que se dio en Radio Mitre-, luego Marina Calabró rompió el silencio y especificó que no fue así. “Sí, tengo escarlatina, pero lo primero que aclaro es que tengo yo sola”, aclaró.

Por otro lado, la periodista también describió haber tenido "dolor de garganta, febrícula, un mínimo brote en la piel" pero que “ya estoy en retroceso con la escarlatina". Y explicó: “Es una angina para dar una idea de los síntomas”.

“Ahora estoy un poco brotada. Son tres días con antibióticos, no es nada. Le dan un dramatismo que no tiene. Si lo googleás, se ve que no lo tiene. Es una pavada, y quiero aclarar que lo tengo yo sola”, siguió detallando la periodista.

En base a lo que significaría su pronta recuperación, Marina Calabró contó la charla que tuvo con su médico: "Me dijo el doctor Eduardo López que como el dolor de garganta prácticamente me desapareció, ya es el primer indicador del retroceso”.

Marina Calabró acerca de la escarlatina que la tiene afectada.

"Es un enfermedad que es más común en los chiquitos de jardín de infantes que en los adultos, y la verdad es que el doctor se sorprendió que la tuviera yo, porque tampoco tengo una hija en esa edad, pero bueno, te toca", explicó la columnista de Lanata sin filtro.

La escarlatina es causada por un grupo de bacterias llamadas Streptococcus del grupo A. Suelen producir una toxina que causa un sarpullido color escarlata que le da el nombre a la enfermedad. Se contagia por gotas respiratorias o por contacto directo y, como bien había dicho la famosa, se presenta con mayor frecuencia en los niños de 5 a 15 años.