The Marvels, la nueva película con una característica diferente a todas las anteriores

Esta semana se estrenó The Marvels, la nueva película de Marvel Studios. Protagonizada por Brie Larson, relata un nuevo desafío para su personaje, cuyos poderes se enredan con los de otras dos superheroínas y deben ingeniárselas para vencer a la villana. Desde MDZ hablamos con Nia DaCosta, directora del film, y Laura Karpman, su compositora musical, sobre los desafíos que tuvieron y esta nueva impronta de darle mayor protagonismo a la mujer en el cine.

Independientemente de si es mejor o peor que otras producciones anteriores, las primeras "cintas" giraban entorno a hombres: ellos eran los salvadores y los destructores, y la vida de la humanidad dependía únicamente de ellos (por ejemplo, Thor, Ironman, Capitán América, Spiderman, Hulk, etc.). Este nuevo trabajo, que se estrenó el 9 de noviembre, tiene mujeres en el papel de héroes y su contrincante, y un universo entero en juego.

La trama de The Marvels

La trama, entonces, gira entorno a tres heroínas de Marvel, interpretadas por Brie Larson, Teyonah Parris y Iman Vellani. Carol Danvers, conocida como Capitana Marvel, se ve envuelta en un caos tras una lucha contra los Kree, en la que se desestabilizan sus poderes y necesita de la ayuda de una vieja conocida y una joven aún inexperta.

Si bien esta es una secuela de Capitana Marvel (2019), la introducción de este film dirigido por DaCosta da una rápida presentación de todos los personajes, en caso de que algún curioso que no haya visto las entregas anteriores se sumerja en este mundo y pueda tener algo de contexto.

Los "desafíos" de dirigir The Marvels

Durante la entrevista, que se desarrolló antes del estreno, DaCosta fue consultada sobre los desafíos que pudo haber tenido durante la dirección. "La conexión es una parte importante de la película. Y para conseguirlo, desde un punto de vista práctico, hay tantas capas y elementos que hay que crear, y tanto diseño que hay que hacer en torno a su aspecto y su sonido", explicó

"Creo que resolverlo como elemento propio es un reto, pero muy divertido. Y luego averiguar cómo funciona en movimiento o en una escena de lucha fue otro. Pero, e insisto, es porque tengo el mejor equipo de todos los tiempos, uno realmente divertido de averiguar", sumó la directora estadounidense.

The Marvels se estrenó el 9 de noviembre. Foto: Marvel Studios

La propuesta llegó a ella cuando ya estaba en marcha. Su primer acercamiento al proyecto lo tuvo durante una conversación con Mary Livanos, la productora ejecutiva de la película, quien le comentó cuál era el objetivo de este, y anticipó que habrían tres mujeres juntas cuyos poderes se mezclarían y deberían aprender a trabajar en equipo.

Por su parte, Karpman contó que la partitura fue grabada en Londres. Esto, sin embargo, no representó ningún obstáculo. Por el contrario, dijo que allí cuenta con un equipo de músicos profesionales: "Estaban muy entusiasmados con mi música y realmente emocionados de tocarla. Y creo que lo dieron todo, me ofrecieron su mejor trabajo".

Trabajar en una industria sexista y el compromiso de The Marvels

El machismo está presente en varias áreas de la sociedad y el mundo cinematográfico no es la excepción. "Creo que he tenido la suerte de que, a medida que avanzo en mi carrera, cada vez me manejo mejor en situaciones más equitativas y me rodeo de colaboradores que me apoyan y son realmente increíbles. Así que ha sido un viaje como cualquier otro", indicó Nia DaCosta.

En este sentido, insistió en que su pasión es ser cineasta, algo que elige cada día, por lo que no se ve ejerciendo otra cosa. "Me encanta dirigir películas, e incluso con las dificultades y los retos de hacerlas, merece la pena absolutamente", sumó la directora, quien también es conocida por haber dirigido películas como Little Woods (Cruzando la línea) y el film de terror Candyman.

The Marvels, la nueva película de Marvel. Foto: Captura de pantalla

Teniendo en cuenta que The Marvels tiene tres heroínas (que forman un equipo) y una villana, hay un cierto quiebre con siempre mostrar personajes masculinos en acción. De hecho, Karpman resaltó: "La representación es inclusión y es humanidad. Cuando veo a estas tres mujeres y veo lo malo, lo bueno, lo solitario, lo empoderado, me hace sentir vista y es emocionante e importante. Así que creo que es un importante paso adelante para todo Hollywood".

De hecho, la reconocida compositora fundó hace alrededor de 10 años atrás una organización llamada Alliance for Women Film Composers (traducida en 'Alianza de Mujeres Compositoras Cinematográficas'). En aquel entonces se estaba investigando quienes ocupaban puestos de trabajo en Hollywood dentro de varias disciplinas y oficios, y dentro de las 250 películas más taquilleras, el 98% de los empleados eran hombres y el 2% mujeres.

The Marvels, la nueva película con una característica diferente a todas las anteriores. Foto: Marvel Studios

"Cuando tuve esas cifras, decidí que tenía que hacer un cambio en el mundo, así que empecé. Muchas veces la gente dice, y pasa en muchas industrias, que no hay mujeres compositoras. Entonces, lo primero que hicimos fue crear un directorio de mujeres compositoras para que esto demuestre que sí las hay", comentó. Este ofrecía créditos y reconocimiento: Grammys, Emmys y Oscars.

Por su parte, rescató que el mundo cinematográfico de Marvel ha sido un lugar "increíblemente acogedores". "Y en mi campo concreto, ha hecho un trabajo fantástico contratando a mujeres compositoras, y lo ha hecho una y otra vez, contratar diferentes mujeres con diferentes voces. Y es realmente emocionante verlo", cerró Karpman.

