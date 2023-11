Flor de la V se quebró al revelar un especial pedido que le hizo su hija

Flor de la V se emocionó hasta las lágrimas al revelar en Intrusos (América) la conmovedora charla que mantuvo con su hija, Isabella Goycochea, quien le hizo un particular pedido.

"Qué día Dios mío, encima me pongo sensible porque me pasa con mi hija. Estoy en un momento…", comenzó expresando la conductora, visiblemente emocionada.

"Porque los hijos crecen y vas compartiendo otras cosas. Ayer vino conmigo mi hija a la cama y tuvimos una charla hermosa, muy profunda. Y esta cosa de los años, vos decís cómo van creciendo, cómo se van convirtiendo en estas personas independientes. Y me dijo ‘mamá, quiero bordar’. Hace mucho que no lo hacemos", agregó.

El deseo de la pequeña de bordar junto a su madre es una forma de pedirle compartir tiempo. Flor se mostró conmovida por semejante pedido.

La conductora destacó la importancia de encontrar tiempo para compartir con los hijos, especialmente en medio de las demandas de la vida cotidiana.

Flor de la V junto a su hija Isabella. Foto: Instagram @flordelave

"Perdón que me sensibilicé, pero me está pasando eso. Es un hermoso momento. Aparte es difícil maternar, es muy difícil. Porque no existe una escuela de padres y uno está pensando todo el tiempo si haces las cosas bien, si haces las cosas mal", concluyó entre lágrimas.