Susana Roccasalvo fulminó a Jésica Cirio por su entrevista sobre el escándalo de Insaurralde

Explotó un escándalo, uno de dimensiones siderales que salpica a diestra y siniestra. Una polémica que paralizó a la sociedad y que también provocó secuelas en la industria del espectáculo. El descubrimiento de un affaire de Martín Insaurralde con Sofía Clerici activó una bomba.

La controversia se centra en los lujos que quedaron en evidencia que ejecutó el político, con esas imágenes de paseos por la costa de Marbella a bordo de un yate privado de tamaño mayúsculo, cuyo alquiler remite a una fortuna en moneda extranjera.

A raíz de su condición de esposa de Insaurralde, durante diez años, Jésica Cirio quedó envuelta en todo este ruido mediático, más allá de ser probablemente víctima de una infidelidad. La blonda rompió el silencio tras varios días y habló en el noticiero de Telefe.

En cuanto a las declaraciones evasivas que vertió en esa charla se expresó Susana Roccasalvo. La conductora de Implacables no escatimó en brindar su análisis de las explicaciones de Jésica y disparó munición pesada en su ciclo de espectáculos de El Nueve.

Ahí, con la mirada clavada en la cámara, Susana exclamó con total vehemencia su veredicto sobre Cirio: "Vamos a referirnos a las declaraciones o a las ¡No declaraciones! De Jesica Cirio. Ustedes saben muy bien el momento que ella está pasando en lo personal, con la aparición de estas fotos de su ex marido con Sofía Clerici. Un escándalo, realmente, teniendo en cuenta el cargo público que él ocupaba”.

En el desmenuzamiento de esa charla, Roccasalvo bramó: “Por supuesto Telefe, le puso a su disposición nada más, y nada menos, que a sus propios compañeros y prestigiosos periodistas del noticiero. Pero lo que yo vi fue lamentable, creo que dejó más confusión y más dudas, que lo que todo le puso a sus pies Telefe para que ella pudiese aclarar”.

Cirio se defendió en Telefe Noticias.

Y como si fuese poco, la periodista de El Nueve remató: “Hay preguntas, que a cualquier mujer que se le hace, las puede contestar. Con lo que dijo, no dijo nada, y me extraña porque detrás de ella hay un mega abogado, como es Burlando. Yo no puedo entender no solamente cómo no se expresa como corresponde, sino que no es clara, lo que dice no se le entiende porque no tiene una definición”.