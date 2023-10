La terrible reacción de Paula Chaves cuando le preguntaron por Zaira Nara

Esta semana, Paula Chaves estuvo como integrante del jurado del Bailando 2023 en reemplazo de Pampita, que viajó a México por cuestiones laborales. No obstante, a pesar de su satisfacción, tuvo una reacción de enojo ante una pregunta sobre Zaira Nara.



En un diálogo con Intrusos, la esposa de Pedro Alfonso creyó que sólo se hablaría de su participación en el programa de Marcelo Tinelli, pero no fue así, como es lógico en el último tiempo.



“Se te citó a vos y a Zaira por lo que había pasado entre Kennys Palacios y un integrante del streaming”, le comentó el cronista del programa que conduce Flor de la V en la pantalla de América.



“Mariano de la Canal… Yo dije que no hace falta pelearse. Uno puede tomar diferentes caminos en la vida, pero no pelearse”, respondió Paula Chaves, en un claro gesto de tensión por la consulta que preferiría evitar en cada nota.



“Y ahí te dijeron que vos lo habías hecho con Zaira”, acotó el periodista de Intrusos. “No, yo lo dije, no hay que pelearse”, contestó, una vez más, Paula Chaves, aumentando el nivel de fastidio.

Zaira Nara y Paula Chaves.



En ese momento, el cronista intentó hacer una nueva pregunta, que quedó por la mitad, ya que la esposa de Pedro Alfonso decidió abandonar la charla. “No, basta, por Dios, chau. La misma pregunta siempre”, se quejó.



“¿Vas a volver?”, le preguntó el cronista a Paula Chaves. “No, me preguntan, me preguntan”, respondió mientras subía las escaleras. Luego, terminó aclarando que estaría dispuesta a volver al jurado del Bailando 2023 y se despidió tirando un beso a la cámara.