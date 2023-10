Por qué a Sofía Clerici no la quieren ni ver sus vecinos de Nordelta

Sin duda, Sofía Clerici es una de las personas más mencionadas en los medios en la última semana, dado el escándalo que se desató por las imágenes que se conocieron junto a Martín Insaurralde en un yate en Ibiza.



En las últimas horas, se filtraron imágenes de la modelo regresando a su barrio de Nordelta, donde vive desde hace un tiempo. Allí, quedó completamente claro que sus vecinos no la quieren demasiado.



Lógicamente, después de que tomara estado público su vínculo con el dirigente peronista, Sofía Clerici quedó en el ojo de la tormenta y la opinión pública no fue para nada condescendiente con ella.



En cuando a su vuelta a Nordelta, en Intrusos mostraron un video en el que se la ve a Sofía Clerici recorriendo el exclusivo country en el que vive. Estaba buscando a su mascota, Zeus, el “gato esfinge”, que incluso tiene su propia cuenta de Instagram.



Pampito, panelista de Intrusos, reveló que la modelo había sido expulsada del grupo de WhatsApp de vecinos, pero en las últimas horas pidió que por favor la volvieran a ingresar, ya que estaba desesperada buscando a su gatito.



Al parecer y según se supo en las últimas horas, los vecinos de Sofía Clerici no están muy contentos con compartir el country con ella y menos aún desde que estalló el escándalo con Martín Insaurralde.

Sofía Clerici no caería muy bien entre sus vecinos de Nordelta.



De acuerdo a la información que maneja Intrusos, los vecinos de Sofía Clerici no están cómodos con ella por las visitas que suele recibir en su casa del barrio privado, aunque no hubo precisiones sobre quiénes serían.



Sin embargo, más allá de estos comentarios, la propia Sofía Clerici negó de manera tajante que sus vecinos no la quieran y desmintió los rumores de que habrían pedido que se marchara de allí tras conocerse las imágenes del polémico yate.