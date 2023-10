La impactante experiencia paranormal de Charlotte Caniggia en un castillo

En una desopilante entrevista con Fer Dente, Charlotte Caniggia recordó una escalofriante experiencia paranormal que vivió cuando apenas era una niña junto a su familia viviendo en un castillo.



“¿Vos viviste en un castillo embrujado?”, le preguntó el conductor de Noche al Dente. “Sí, es que a mi mamá le gustan los castillos. A mí me dan mucho miedo. Hay fantasmas ahí. Fue en Italia, en un pueblito que vivíamos, mi papá trabajaba ahí, estaba en un club”, comenzó la hija de Mariana Nannis y Claudio Caniggia.



“Este castillo tenía dos cuadros en el living. Uno era del conde y otro de la condesa. Mi mamá no quería que pasemos ahí y nosotros pasamos igual. ¿Te cuento qué pasó? Estos cuadros eran diabólicos”, agregó Charlotte Caniggia.



En ese momento, Fer Dente pidió que bajaran las luces para darle aún más dramatismo a la anécdota impactante que estaba compartiendo Charlotte Caniggia con los televidentes de América.



“Yo estaba jugando al escondite con mi hermano y atrás mío escuché a un hombre que se reía. Te juro por mi vida, no te estoy mintiendo. Yo le pregunté a mi hermano si lo escuchó y me dijo que sí”, comentó la mediática.

Charlotte Caniggia y Fer Dente. Foto: captura de TV.



“Mi mamá trajo un cura, tiró agua bendita y le dijo que se tenía que mudar porque había espíritus malos en esa casa. Después terminó pasando que nos fuimos porque pasaban cosas muy extrañas”, continuó Charlotte Caniggia.



Fer Dente compartió sus sensaciones al escuchar la historia espeluznante. “Yo me asusto ahora, imaginate si hubiese tenido 9 años”, aseguró. Allí, la participante del Bailando 2023 dio un detalle más sobre esa vivencia. “Había ruidos de campanitas por la noche. Los animales se morían, te juro”, cerró.