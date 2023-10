Fuerte cruce en el Bailando 2023 entre Ángel de Brito y una participante: "no me cierra tu personaje de cándida y buenita"

Este jueves, Camila Homs volvió al Bailando 2023 con una increíble performance. La modelo se lució en la pista junto a Nicolas Fleitas con dos temas del grupo de rock australiano de los '80, INXS.

Si bien, la pareja de baile se llevó uno de los mejores puntajes del certamen, 19 puntos, la influencer vivió un incómodo momento con Ángel de Brito, jurado del programa.

Camila Homs deslumbró al jurado con su participación este jueves. Créditos: captura de pantalla Youtube el Bailando.

"Dijiste Cami que a tu mamá no le gustan los infieles", empezó diciendo el periodista, a lo que la bailarina respondió que a ella tampoco. Acto seguido, el mediático le hizo una serie de preguntas sobre este tema: "Ah, eso te iba a preguntar: ¿te pasó? ¿muchas veces? ¿la última?". "Sí, me pasó, obvio. Me pasó bastantes veces. En una de mis últimas relaciones", replicó la expareja de Rodrigo de Paul.

Pero la situación se puso más tensa cuando Camila Homs le recordó al conductor de Los Ángeles de la Mañana (LAM) sus recientes dichos sobre ella: "Ángel, igual, ¿te puedo decir algo? Porque el otro día vi que hiciste un preguntas y respuestas porque me etiquetó mucha gente. Te preguntaron que no me creías, dijiste que 'nada' y después que me mostraba de una manera que yo no era. Me parece que te confundiste, ¿o me conoces para decir eso?".

Mirá lo que se dijeron Ángel de Brito y Camila Homs en el Bailando 2023 este jueves

Sin pelos en la lengua, Ángel de Brito contestó: "No, no me cierra tu personaje de cándida y buenita acá, como me pasa con muchos participantes, con la que le hacía cuernitos a Tini o la que le mandaba mensajes a Tini. Veo como una dicotomía ahí". Recordemos que en 2021, Camila Homs y Rodrigo de Paul terminaron su relación por una supuesta infidelidad por parte del futbolista con la cantante pop.

"Capaz si estarías en mi lugar hubieras hecho lo mismo", fue la picante respuesta de la influencer. "Es probable. O sea, estás contenta de los mensajes que le mandaste a Tini, porque eran fuertes, yo los vi", le dijo el mediático a Homs. "No, no digo que estoy contenta. En la vida uno se arrepiente de cosas, por supuesto, pero hay momentos de impotencia y más cuando están mis hijos de por medio", replicó Homs.

Ángel de Brito mostró empatía con la situación que vivió hace unos años atrás Homs, pero dijo que "no le cierra" su actitud evasiva cuando la prensa le pregunta sobre este tema. "Bueno, saben porqué, es de público conocimiento", comentó la modelo. Luego, el periodista de espectáculos le hizo una contundente pregunta: "¿te arrepentís de haber insultado a Tini?"; y ella contestó, "no se, no te voy a responder eso".