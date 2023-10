La categórica opinión de Diego Brancatelli sobre el escándalo de Martín Insaurralde

A pocos días del escándalo que se desató alrededor de Martín Insaurralde y sus lujosas vacaciones junto a la modelo Sofía Clerici, Diego Brancatelli habló de la renuncia del exjefe de gobierno de la provincia de Buenos Aires, y fue categórico sobre el destino del exfuncionario en la política.

Alineado en contra de Martín Insaurralde y defendiendo a Axel Kicillof, Diego Brancatelli comentó en diálogo con un móvil de Bien de Mañana (El Trece) sobre el polémico episodio: "Horrible. Se perjudica, primero, a todos los argentinos; después perjudica a este gobierno. Lo perjudicó al gobierno de la provincia y al Gobierno nacional a un día del debate. Un escándalo. Un escándalo que merece ser investigado, que repudiamos".

Diego Brancatelli disparó contra Martín Insaurralde y diferenció a Axel Kicillof. Foto: Facebook Martín Insaurralde.

Luego Brancatelli siguió cuestionando la conducta de Insaurralde al remarcar: "Eso no es lo que nosotros queremos; no queremos a los Insaurraldes de la vida metidos en la política, ni siquiera en la política, en la vida".

Tras insistir con que el caso y el patrimonio de Martín Insaurralde deben ser investigados, Diego Brancatelli se ocupó de deslindar a Axel Kicillof y Sergio Massa de la polémica asegurando que ellos no son como el desplazado referente político.

"Axel no es eso, Sergio no es eso, yo que adhiero a este modelo y me encanta, no avalamos ningún tipo de conductas como estas de ostentación y de vida de multimillonario, rico, en un yate, una locura. Es el fin de la política para este muchacho", sentenció Brancatelli sobre Insaurralde.