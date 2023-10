Isabel Macedo confesó por qué le pone filtros a todas sus fotos

Dueña de una belleza impresionante, que la ha impulsado a convertirse en una mujer admirada. Isabel Macedo posee una condición natural de incontrastable lindura, por eso suele erigirse en destinataria de elogios, así como en protagonista de campañas publicitarias.

Claro que también late en su interior algunas inseguridades, como la enorme mayoría de la población mundial y sobre todo en lo que refiere a las redes sociales. En el universo digital se cuecen críticas, comentarios nocivos e hirientes sobre la apariencia.

Ese flagelo también tiñe a Isabel, que a pesar de sus características también siente algunas vacilaciones a la hora de compartir contenido en sus perfiles de las plataformas. De ese modo, la esposa de Juan Manuel Urtubey acude a una mecánica naturalizada: el uso de los filtros.

Radicada temporalmente en Uruguay, donde se instaló para filmar durante seis meses una continuidad de la afamada serie Floricienta, la morocha abrió su corazón y le contó a sus miles de seguidores los motivos que tallan en su consideración para utilizar retoques en sus fotos.

Macedo prendió la cámara de su celular, direccionó la lente y se filmó de frente para hablarle a sus followers y revelar el misterio de su gusto por el mejoramiento digital de sus instantáneas. Así, la actriz confirmó los argumentos que la estimulan a ese accionar.

Isabel admitió que usa filtros en sus redes sociales.

"Mi marido me dice que soy mucho más linda sin filtro", arrancó en su confesión. Así como añadió: "La gente me dice que deje de usar filtro. Lo que me decis vos todo el tiempo". Y luego, Isabel lanzó la verdadera razón: "A veces me siento más segura si tengo filtro".