Daniela Celis reveló el extraño antojo de embarazada que Thiago Medina no pudo cumplirle

Brilla, por los poros emerge su felicidad. Daniela Celis atraviesa un periodo distintivo de su vida, con el embarazo de cuatro meses de gemelos, todo un desafío gigante que afronta con alegría y muchísima expectativa para traducir en una realidad su sueño de maternidad.

La participante de Gran Hermano camina por este presente con emociones a flor de piel, por eso se prepara para la particularidad de llevar en su vientre a dos personitas, con todo lo que eso implica desde los cambios físicos, el cansancio y las condiciones únicas.

Envuelta en ese panorama, Daniela visitó el piso de A la Barbarossa, el ciclo de Telefe de todas las mañanas, para expresar sus sensaciones de esta etapa maravillosa de su existencia. Así, la oriunda de Moreno ahondó en situaciones cotidianas que comparte con su pareja.

En ese sentido, Celis explicó una circunstancia muy particular, que se entrelaza con los famosos antojos de embarazada, esa condición que surge en la dulce espera y que suele relacionarse con el deseo irrefrenable de consumir algún tipo de alimento en particular.

De ese modo, la ex Gran Hermano relató uno de los últimos anhelos que no pudo satisfacer, ya que Thiago intentó con toda su predisposición pero no halló esa fruta. “Tengo mucho antojo de frutas. De repente quería comer un durazno bien jugoso, que se te caiga todo el juguito… ¡y no es temporada, chicas!”, contó.

Thiago intentó encontrar un durazno pero no lo logró.

Respecto a ese pedido y la actitud de Medina, Daniela agregó la loable actitud de su novio, que movió cielo y tierra para cumplirle ese gusto. “¡Lo mandé al Mercado Central y no encontró uno!”, admitió la mediática respecto a la fallida operación que ejecutó su pareja.