Marina Calabró analizó sin filtros la vuelta de Juana Viale a la TV

Tras algunas idas y vueltas y un faltazo a última hora, finalmente el 29 de octubre Juana Viale volvió con sus almuerzos a El Trece. Un debut muy esperado que tuvo su correspondiente análisis por parte de Marina Calabró, en su clásica columna de Lanata sin filtro.

Como siempre, Calabró se encargó de destacar los puntos altos y más flojos de esta primera emisión del ciclo de Juana Viale, cuya “mesaza” estuvo conformada por L-Gante, Darío Barassi, Luciano Cáceres y Luciana Geuna, la periodista con la que la producción resolvió la baja inesperada de Charlotte Caniggia, a horas de grabar.

Darío Barassi, Luciana Geuna, Luciano Cáceres y L-Gante acompañaron a Juana Viale en su primera "mesaza". Instagram El Trece.

"Debutó Juana con sus clásicos almuerzos, la nietísima se puso al hombro la difícil franja del mediodía, y tenemos las luces y las sombras, por supuesto", arrancó Marina Calabró en el programa de Radio Mitre.

"Son programas muy aceitados, ya partimos de la base de que es un programa que tiene muchas horas de rodaje", empezó la periodista, que detectó ciertas “sombras” en el arranque: “Hubo unas pequeñísimas desprolijidades, que si Juana no las hubiera marcado, yo me las hubiera morfado, pasaban”.

Juana Viale lució un vestido de Gino Bogani. Instagram El Trece.

Sin embargo, Marina destacó: “Pero, a su vez, está asociado a una luz esto, porque me gustó esta Juana sin filtro que se vio ayer. Hubo unas pequeñas desprolijidades, la luz no se prendía, la música no se escuchaba fuerte en el piso. Estas pequeñas cosas que ella marcó, la ponen en un lugar de conductora sin filtro que a mí me gusta".

Al igual que con el programa de Mirtha Legrand, periodista experta en televisión señaló problemas con la iluminación. "Hay una posición en la mesa que hay que seguir corrigiendo la luz... Cuando uno se hace sombra a sí mismo es porque la luz no está bien. El estudio se ve un poquito compacto, quedó chiquito, pero tiene que ver con que armaron el estudio de Marcelo Tinelli, entonces realmente están muy limitados en el espacio".

Marina Calabró destacó la actitud de Juana Viale "sin filtros" en esta primera emisión. Instagram El Trece.

Por otro lado, Calabró celebró el descargo que hizo Juana tras el desplante de la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia: "Le decía que esta versión de Juana sin filtro me gustó, y me encantó cómo ajustició a Charlotte Caniggia y al representante".

El puntaje de Marina Calabró para el primer programa de Juana Viale

Entre los puntos fuertes, Calabró incluyó la convocatoria de los invitados, el menú y el vestuario de la actriz: "La mesa estuvo linda, me gustó. El vestido de Bogani, un fuego, la capa un fuego, estaba bella. Y un destaque particular para Jimena Monteverde que hizo un menú... ¡Me dio un hambre!".

Para concluir, la periodista dejó un buen puntaje para esta primera emisión. "Muy bueno el retorno de Juana Viale, 5.5 fue la marca, en un domingo que invitaba un poco a la salida, pero ha hecho un buen número, y sobre todo, un lindo programa, una mesa amable y agradable de ver", cerró.