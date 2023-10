Peso Pluma viene a Argentina: cuándo, dónde y venta de entradas

Con más de 50 millones de oyentes mensuales Peso Pluma pisa firme en todos los ranking globales, siendo el quinto artista más escuchado del mundo, y llevando al escenario un imponente show con un espectáculo a otro nivel. Por eso el anuncio de su primera visita a la Argentina despierta gran expectativa y ya es una de las noticias del año.

El mexicano llegará el 7 de diciembre al Movistar Arena de Buenos Aires como parte de su gira “La Doble P Tour” que lo está llevando por diferentes ciudades de EEUU y Latinoamérica presentando su reciente material “Génesis” y los éxitos de su carrera como “Ella baila sola”, “La bebé”, la “BZRP MS #55” junto a Bizarrap debutando #1 Global y “Qlona” junto a Karol G.

Las entradas se podrán adquirir a partir del Jueves 5 de octubre a las 10 am en Preventa Galicia Visa con 20% off y el viernes 6 de octubre a las 10 am comenzará la venta general con todos los medios de pago y 6 cuotas sin interés, a través de www.movistararena.com.ar

Después de agotar entradas en sus espectáculos y ofrecer actuaciones inolvidables en todo Estados Unidos, Peso Pluma visitará Sudamérica por primera vez para compartir sus éxitos con sus fans. Para la primera parte de esta gira, el fenómeno global regresará a su país de origen con tres paradas en México, incluido el icónico Foro Sol. Y también pasará por Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Paraguay y Colombia, Peso Pluma.

Como una de las figuras más destacadas de la música latina, esta etapa de su gira marca un hito emocionante para Peso Pluma. Rompiendo récords constantemente y haciendo historia, recientemente se convirtió en el primer mexicano en actuar en los MTV Video Music Awards, también cerró elFestival Arre inaugural en la Ciudad de México y fue nombrado uno de TIME100 Next, solidificando su lugar como ícono cultural. Actualmente es el artista más nominado a los 2023 Billboard Latin Awards.

