La reacción de Jésica Cirio sobre su presunto despido de la televisión en medio del affaire de Martín Insaurralde

Jésica Cirio rompió el silencio sobre la situación en que se encuentra, tras los efectos del escándalo de Martín Insaurralde con Sofía Clerici, y ahora la conductora de La Peña de Morfi (Telefe) se refirió a su supuesto despido de la televisión.

La periodista Paula Varela dio a conocer detalles de la charla que tuvo con Jésica Cirio, y contó en Socios del Espectáculo (El Trece) que la protagonista de este rumor desmintió su desvinculación del clásico ciclo de los domingos.

Jésica Cirio y Martín Insaurralde en tiempos en que estaban en pareja. Foto: Archivo.

"Me dice que no, que por lo menos a ella no le dijeron absolutamente nada, que todo lo contrario, que todos sus compañeros se solidarizaron de alguna manera con ella, que recibió mensajes muy amorosos y que está todo tranquilo y que es mentira y que este domingo va a ir a hacer su trabajo normalmente", reveló la panelista sobre la situación laboral de Jésica Cirio.

Por otro lado, sobre la posibilidad de que se la investigue por enriquecimiento ilícito en la misma línea que se estableció hacia Martín Insaurralde tras sus lujosas vacaciones en Marbella con Sofía Clerici, Jésica Cirio aseguró que su situación patrimonial está en regla.

"Dice que la AFIP le busque por donde quiera, de arriba y de abajo, ella tiene todo en blanco, todos sus trabajos", remarcó Varela sobre el descargo de Cirio. Además, la periodista contó que la conductora le argumentó: "Vos mirás mi Instagram y estoy explotada de marcas que trabajan conmigo".

Finalmente, sobre la chance de ser investigada al igual que Martín Insaurralde, Jésica Cirio subrayó que no tiene miedo, ya según lo que detalló Paula Varela, la modelo le dijo que tiene su dinero de toda su vida de haber trabajado, que no tiene ningún problema, que está todo prolijo y en blanco.