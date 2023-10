El emprendimiento comercial de Sofía Clerici, la novia de Martín Insaurralde

Luego de compartir imágenes del lujoso viaje en Europa que compartió con Martín Insaurralde, el nombre de Sofía Clerici saltó a todos los portales por la polémica que derivó en la salida del ahora exfuncionario de la escena política.

En medio de especulaciones sobre el costo del paseo en yate privado que hicieron Insaurralde y Clerici, también surgieron distintas versiones sobre los exclusivos obsequios que el exesposo de Jésica Cirio le habría regalado a la modelo.

Una de las imágenes con las que Sofía Clerici blanqueó su romance con Martín Insaurralde. Foto: Instagram @sofiaclericiok.

En un descargo sobre el precio de las carteras que lució la protagonista de esta polémica, Sofía Clerici aseguró que las compró con su dinero y que no fueron presentes que le hizo Martín Insaurralde. "Infórmense bien. Mis años pasados, antes de conocer a Martín Insaurralde, siempre tuve mis cosas de valor: carteras, alhajas, etc. Trabajo de muy chica y siempre tuve novios adinerados, o políticos justamente. Nadie puede decir de mí que lo que tengo me lo dio tal persona, no hay pruebas", remarcó indignada.

El emprendimiento comercial que tiene Sofía Clerici tiene una modelo de lencería y accesorios, entre los que se destacan antifaces, látigos y esposas de cuero.

Algunos de los productos del emprendimiento de Sofía Clerici. Foto: Captura web.

Con precios que oscilan entre los 4.000 y 35.000 pesos, Clerici también ofrece arneses, bodys y conjuntos de temáticas como Halloween o un set vampiro.