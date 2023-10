La grave acusación contra Nicole Neumann en su conflicto con Indiana Cubero

Luego del festejo de cumpleaños de 15 de Indiana Cubero, todo hacía suponer que el conflicto entre Nicole Neumann e Indiana Cubero estaba comenzando a solucionarse. Sin embargo, parece que no es tan así.



Es que en los últimos días se conoció que Fabián Cubero había denunciado por estafa procesal a la modelo. En este marco, en el programa Bien de Mañana, Cinthia Fernández contó detalles de la crisis familiar que parece no tener fin.

Nicole Neumann e Indiana Cubero.



Llamativamente, en esta oportunidad, la panelista mediática no se puso del lado de la madre. Algo que sorprende, dado que ella mantiene una fuerte disputa legal con Matías Defederico, el padre de sus hijas.



Así las cosas, Cinthia Fernández salió a defender a capa y espada a Fabián Cubero, al asegurar que es un excelente padre, al mismo tiempo que cuestionó algunas actitudes de Nicole Neumann.



“Ella se jacta de que están exponiendo a la hija, que en un montón de circunstancias pasó. De hecho, la abogada de Cubero tuvo malos manejos y expuso a una menor, pero Nicole es la que habla con Karina Iavícoli directo. Entonces, la información a la prensa la pasan de los dos lados”, comentó Cinthia Fernández.

Fabián Cubero, con Mica Viciconte y sus tres hijas.



“Cubero es un tipo que tiene la mayoría de días a sus hijas. Se hace cargo como padre. Es un padrazo. En eso no hay con qué darle. Se levanta, les hace el desayuno, las lleva al colegio. Les etiqueta los lápices, cosas que hacen las madres. Es raro verlo así”, agregó la panelista sobre el conflicto entre Nicole Neumann, Fabián Cubero e Indiana.



“Él es muy buen padre, que es muy difícil de decir. En general, los padres no se ocupan de tantas cosas como hace él. Fabián cumple con todo. Sé que van a iniciar una demanda, que van a meter una cautelar. Me parece que Fabián se despertó y, del otro lado, hay muchas actitudes que dejan que desear”, cerró Cinthia Fernández.