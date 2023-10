Juana Viale: " El amor del público por mi abuela es por el esfuerzo que ella hizo de estar siempre presente"

Este domingo, desde las 13.45, por la pantalla de El Trece, Juana Viale vuelve a conducir Almorzando con Juana. Este programa, un clásico de la televisión argentina conducido por Mirtha Legrand -que continúa con La noche de Mirtha, los sábados por la noche- ahora está a cargo de la nieta de la Chiqui.

La vigencia en la televisión es algo difícil de lograr porque conjuga varios items que deben coincidir entre sí para lograr que un programa siga al aire en el paso de los años. Mirtha Legrand logró esto por su profesionalismo y por adaptarse a las distintas épocas llevando los hilos de los almuerzos con invitados de todo tipo.

Actualmente la diva está al frente de la conducción los sábados por la noche, pero tras la pandemia Juana Viale, su nieta, se hizo cargo de este rol y logró suplantar a Mirtha Legrand con una altura sorprendente. Ponerse en la cabecera de la mesa y mantener el orden, interés y armonía de hasta seis invitados no es tarea fácil y mucho menos lograr superar la comparación inmediata con su abuela.

Juana Viale se hizo cargo de la conducción de Almorzando con Mirtha Legrand durante la pandemia.

Juana Viale logró superar todo esto y fue aceptada por el público que la acompaña en el programa. Previo al debut, la conductora dialogó mano a mano con MDZ y confesó estar "tranquila y disfrutando de todo el proceso, con muchas ganas de volver. Los invitados serán Luciano Cáceres, Darío Barassi, L-Gante y Luciana Geuna. Son cuatro propuestas distintas para contar un poco de todo lo que están haciendo y de los ronroneos que se viven en el mundo del espectáculo".

- ¿Los invitados de este ciclo irán por el lado más artístico?

- Sí, yo creo que sí que va a ir más por lo artístico para que a la gente no le caiga mal la comida del mediodía jaja. Aunque bueno, también es imposible no hacerse eco de lo que pasa políticamente, pero de una manera no tan crítica, tan punzante, ni politizada, sino más bien por ahí de opiniones de personas no tan estrechamente ligadas a la política. Pero sí, ojalá venga algún que otro político a compartir el almuerzo.

- ¿Algún político en particular que te gustaría que esté?

- Bueno, el que salga electo jaja

- Ahí está el cartel de "Almorzando con Juan". ¿Alguna vez lo soñaste?

- No, no lo soñé, fue imponderable en la pandemia porque mi abuela era de riesgo. Y bueno, al final la gente me terminó aceptando porque puede suceder todo lo que te dije antes y que a la gente no le guste así que agradecida y confiada. Juana Viale es una de las mujeres más elegantes del país. Aquí posando en la entrada del Four Seasons Hotel Buenos Aires

- ¿Tuviste miedo que la gente no te acepte? ¿Lo pensabas?

- No, no lo pensé, creo que no tuve ni tiempo de pensar. Fue como "mañana tenés que hacer el programa", ok perfecto y así se dio. Y después ya fue como sortear otro tipo de cosas, ir perfeccionando y puliendo. Así que hoy más tranquila, pero todavía sigo aprendiendo.

- ¿A quién mirás? ¿Quién te gusta como entrevista?

- Siento que no es algo que hay que observar. Me parece que también hay que estar y hay que curtirse. Hay que aprender y hay que escuchar. Depende de los invitados también, hay veces que no se da mucho de la conversación y es más pregunta, respuesta, pregunta, respuesta.

- ¿Te gustaría que sea menú vegetariano para todos en el almuerzo?

- Me encantaría, sí. Me parece que sería como una sugerencia. Estaría lindo, pero la conciencia nunca se genera a través de la imposición, pero podría ser un buen ejemplo.

- Cada vez que coincido en algún evento y está Mirtha, es asombroso como todos se ponen de pie y la aplauden...

- No es para menos. La verdad es que es una mujer admirable de poder estar donde está. Todo lo que hizo, lo hizo con mucho trabajo y el amor del público es por el esfuerzo que ella hizo de estar siempre presente.

- ¿En tu adolescencia o quizás niñez, hablabas con ella y le decías "me gustaría ser como vos"?

- No, no, cero, en las antípodas, no hablábamos de eso. Ella me iba a buscar a la escuela, íbamos a almorzar pizza a la esquina, las reuniones familiares, los veranos juntos y mucho no hablábamos del trabajo. Así que creo que siempre fue más disfrutarnos. Mirtha Legrand y Juana Viale, el amor de abuela y nieta.

- Hace 20 años empezaste en tu rol de actriz, en el 2003. ¿Qué hay de esa Juana a la Juana actual?

- ¿20 años? No tenés que buscar eso jaja. Bueno, era súper jovencita, recién había sido madre de mi primera niña, tenía 20, 21 años y bueno, no conocía nada. Hoy ya te toca que conoces a todos los que están trabajando, a todos los asistente de cámara, todos los eléctricos. Este mundo es chico y si no son los que estaban, son los hijos, entonces te vas afianzando y vas generando vínculos. Todo es distinto.