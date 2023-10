Qué dijo Susana Giménez sobre el conflicto entre Jésica Cirio y Martín Insaurralde

Pasadas las 15.30, Susana Giménez llegó al colegio San Martin de Tours, en Palermo, para emitir su voto. La diva de los teléfonos arribó con un blaizer negro y anteojos oscuros de Uruguay exclusivamente a realizar su deber como ciudadana.

Al arribar al lugar fue abordada por la prensa y también por Lorna, su eterna fanática, que le obsequió un ramo de flores. "A quién votaste?" le consultó Susana Giménez, a lo que la fanática le respondió, sin romper la veda, "a lo mismo que vas a votar vos", a lo que la diva asintió "bien, muy bien", mientras proseguía a ingresar al colegio.

Luego de emitir su voto habló con la prensa e hizo referencia a su visita al país para votar diciendo que "yo siempre fui patriota. Yo soy de la época donde eras abanderado y se cantaba el himno".

"A los argentinos les digo que los amo y que los extraño mucho. Espero que el país renazca y espero que sea con Patricia", agregó al borde de romper la veda electoral.

Mirá el video de Susana Giménez votando

"¿Te quedas depende quién gane?", le consultó uno de los cronistas, a lo que respondió: "Eso puede ser. Este es mí país y lo haría, tampoco te pueden sacar el 60 o 70% de lo que ganas. Yo laburé toda mi vida para ser vieja y vivir bien".

"Yo quiero que salgamos de este horror, que la gente pueda trabajar, comer. Que los jubilados tengan lo justo, que no haya un viejito a comprar un pedacito de bife. Yo veo el sufrimiento de las personas", dijo haciendo referencia al kirchnerismo a lo que es confesa opositora.

Susana Giménez aseguró que en caso que gane Patricia Bullrich volvería a vivir a Argentina.

Sobre Moria Casán, actual pareja del suegro de Sergio Massa y defensor de ideas kirchneristas, Susana Giménez opinó que no le importa a quién apoye la otra diva: "cada cuál apoya a quién quiera, qué me importa".

Sobre el conflicto entre Martín Insaurralde con Jésica Cirio, Susana Giménez no quiso tomar partido y aseguró: "No me importa lo que pasó, no vi nada".