El escandaloso video de Martín Insaurralde hablando de la fortuna de Jésica Cirio

Desde que se conocieron las imágenes con Sofía Clerici en un yate en Ibiza, no hay un solo día en el que no se hable de Martín Insaurralde. Con los días, también se vio salpicada Jésica Cirio, investigada también por enriquecimiento ilícito.



Es que la Justicia puso los ojos en la conductora de La Peña de Morfi por creerla como presunta cómplice de los sospechosos movimientos de dinero del ex intendente de Lomas y jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires.



En este contexto, en las últimas horas se viralizó en las redes sociales un video en el que se lo ve a Martín Insaurralde hablando de la fortuna de Jésica Cirio. Fue en la mesa de Mirtha Legrand.



“¿Gana más que ustedes, intendente?”, le preguntó la conductora, en una noche en la que fueron invitados al programa el dirigente político y la conductora, que allí habló de su faceta de emprendedora.



“Eso es una gran pelea. Gana más y gasta. Desde chica. Siempre le digo que deje de comprarse cosas, que ahorre. Gana muy bien, es una gran emprendedora”, respondió Martín insaurralde ante la pregunta de Mirtha Legrand.

Martín Insaurralde habló de la fortuna de Jésica Cirio.



Por su parte, Jésica Cirio contó el secreto de su buena posición económica. “Tuve un spa durante cinco años y el local lo tengo en alquiler. Hago cosas porque me gusta. Siempre se me van ocurriendo cosas nuevas”, contó.



Desde que estalló el escándalo de Martín Insaurralde, que derivó en una investigación de la Justicia, Jésica Cirio se vio obligada a salir a aclarar cuál es el origen de su dinero, asegurando que lo ganó de forma lícita. “Trabajo desde los 10 años”, reiteró en varias ocasiones.