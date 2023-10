"Me dio un beso de lengua": Joaquín Furriel reveló la famosa que lo besó de verdad en una ficción

Joaquín Furriel estuvo de invitado este lunes al programa que conduce Fernando Dente por la pantalla de América TV, Noche al Dente. El actor ha sido tema del momento luego de confirmar hace algunos días atrás su romance con Guillermina Valdés.

Dente recibió en su programa al artista y hablaron de varios temas: Furriel recordó a Alfredo Alcón y lo señaló como un gran referente en su vida artística; promocionó su nueva película titulada El Duelo; y también repasó su vida como actor.

Alfredo Alcón fue un importante referente en la vida del actor. Créditos: captura de pantalla Youtube Jotax Digital.

Pero la cosa se puso picante cuando el conductor le preguntó a Joaquín Furriel " si alguna vez le metieron la lengua en un beso de ficción". Entre risas y con un poco de timidez, el actor contestó: "Yo lo voy a decir porque lo dijo ella".

Y en ese instante, Furriel dio el nombre de la famosa que lo besó apasionadamente en una telenovela: "Nicole Neumann en Jesús, el heredero, Nicole iba a hacer unos episodios. Ella vino a actuar y cuando vamos a darnos un beso, en una escena que tenemos que besarnos, me dio un beso real, no de ficción".

"¿Y en qué momento ella se dio cuenta que eso no estaba bien?", preguntó el periodista. "Que cuando terminó la toma le digo 'mirá, en la ficción no hace falta usar la lengua'", replicó el artista. Además, confesó que le enseñó a la modelo a besar en una novela.

Furriel habló sobre su beso con la modelo. Créditos: captura de pantalla Youtube Jotax Digital.

El actor también recordó sus inicios en la actuación y reconoció que le ocurrió algo similar: "La primera vez que yo trabajé en tele, había una actriz que se llama Guadalupe Martínez Uría. De repente vamos a hacer la escena y yo la beso en el ensayo como había aprendido en los boliches que yo iba en Temperley".

Y continuó: "Y me dice, 'primero te digo, en los ensayos no se besa, se marca el beso pero no hay contacto. Y segundo, la lengua no la usas nunca acá'". Joaquín Furriel mostró cómo le enseñó la actriz a besar y agregó que esa gran lección que le dio Guadalupe se la pudo enseñar a Nicole Neumann.