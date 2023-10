Flor de la V habría amenazado con trompear a un conocido periodista

En los últimos días, salió a la luz un tenso episodio que habrían protagonizado Flor de la V y Lucas Bertero, situación que presuntamente derivó en la desvinculación del periodista del programa Intrusos (América). Y ahora, trascendió que la conductora del icónico programa de chimentos habría amenazado con trompear a su colega.

Desde Socios del Espectáculo (El Trece), Mariana Brey se refirió al cruce entre Flor de la V y Lucas Bertero en Intrusos, y la periodista explicó:"Esa reunión se dio en un control, donde aparentemente no estaban ellos dos solos, había más personas y la frase que habría dicho la conductora a Lucas era: 'Te voy a cagar a trompadas. Yo soy la conductora, vos no podés desmentirme al aire'".

Lucas Bertero, el periodista que en estos días arremetió contra Flor de la V. Foto: Instagram @lucasbertero.

En tanto que Nancy Duré aportó sobre la disputa entre el exintegrante de Intrusos y Flor de la V: "Fueron dos días seguidos. El caso era Mühlberger, él dijo su comentario sobre la hermana, Florencia no quería seguir con eso y decía que no tenía nada que ver con lo que estaban hablando, tenía que ver en realidad... Termina el programa, él dice 'me voy a ir porque no quiero que la siga'. Me llamó la atención porque nunca la había seguido después del aire, de hecho, ella ni siquiera estaba en el chat del programa. Entonces, se van y ahí cuando él se quiere ir, se produce esta charla en un tono que no era el indicado".

Luego, Duré completó: "Fue una situación que no fue para nada agradable... Lo que a nosotros nos pareció en ese momento, es que además de lo que había pasado al aire, tenía que ver con algo personal, porque si no, no se justificaba tanto".

Por su parte, hace unos días Lucas Bertero optó por romper el silencio sobre su experiencia con Flor de la V cuando trabajó con ella en Intrusos, y en diálogo con un móvil de Socios del Espectáculo se sinceró: "Los dos primeros meses fueron de total armonía. Pero a partir del segundo mes empezaron a suceder cosas raras, como por ejemplo, estar dando una información y (Florencia) no me miraba a la cara. El maltrato era al aire".

Además, el periodista arremetió contra Flor de la V asegurando: "Un día me bloqueó de las redes y de WhatsApp y cuando llegué a mi casa le avisé a la producción. Ahí supe que no volvía más. Fue por un capricho, por maldad, por ser mala gente. Ella me quería afuera si o si, por un motivo que yo voy a contar. Hubo maltrato y la que me echó, la que pidió mi cabeza, fue Florencia de la V".