Quién ayuda a Abel Pintos a estar al día en lo musical

Uno de los artistas más queridos del país es Abel Pintos, quien hoy disfruta de su rol como jurado de Got Talent, el programa que conduce Lizy Tagliani en la pantalla de Telefe. Allí, pone todo su talento y conocimiento para evaluar a los participantes.



El cantante comparte su vida con su pareja, Mora Calabresa; la hija de ella, Guillermina; y el hijo que tienen en común, Agustín, de dos años. “Te diría que somos cuatro seres muy musicales”, comentó en una charla con la revista Gente.

Abel Pintos, junto a Mora Calabrese, Guillermina y Agustín.



En esa entrevista, Abel Pintos habló en profundidad de su devoción por la música, de su pasión por componer y de la influencia significativa que tiene su familia al momento de estar actualizado.



“En casa se escucha mucha música individualmente y variada. Agustín canta el día entero en su mundo infantil. No sabés lo desarrollado que está el universo de la música infantil. ¡A veces me sorprendo, repitiendo con él, en árabe, la fonética, temas que encuentra en las plataformas”, contó el cantante.



“Por su lado, Guille es una de las personas con mayor capacidad que conozco para generar playlists: multigénero, son equilibradas, entre lo que uno conoce y ella descubre constantemente. Gracias a ambos, me actualizo de manera constante en cuestiones musicales”, agregó Abel Pintos.

Abel Pintos y Mora Calabrese.



Por último, se refirió al vínculo profundo que mantiene con Mora Calabrese, su mujer. “Por una cuestión generacional, compartimos algunos gustos que traemos desde siempre”, explicó el músico.



“Por ejemplo, cuando nos íbamos a casar uno de los temas que más nos llevó a conversar qué canción sonaría cuando entráramos al salón. Finalmente, fue Ave María, con Jairo en vivo. La música está dentro de los cuatro”, cerró Abel Pintos.