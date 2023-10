El gran paso que dio Luisana Lopilato a 16 años de vivir en Canadá

Hace 16 años, Luisana Lopilato empezó su vida en Canadá, donde se mudó con Michael Bublé. Allí, muy lejos de su país natal, Luisana tuvo a sus cuatro hijos, Noah, Elías, Vida y Cielo. Y recién ahora, a la actriz argentina le toca celebrar un gran logro: obtener al fin su ciudadanía canadiense.

Feliz y exultante, Luisana compartió la novedad en su feed de Instagram, donde escribió una emotiva carta llena de fotos que ilustran este arduo proceso que debió cumplir, a pesar de estar casada con uno de los canadienses más famosos del mundo.

“¡Quiero compartirles una de las mayores alegrías de mi vida y es que hoy por fin me convertí en ciudadana canadiense!”, arrancó Luisana Lopilato su posteo que publicó hace unas horas. “Ahora soy argentina y canadiense. ¡Mejor imposible!”, agregó.

Luisana reflexionó sobre este importante paso realizado y todo el tiempo que transcurrió desde que se instaló en el país de su marido, Michael Bublé: “¡Pensar que pasaron casi 16 años! Aquí nacieron mi esposo y mis cuatro hijos… por eso ser canadiense es un privilegio enorme, del cual estoy inmensamente agradecida a Dios y a la vida”.

Luisana obtuvo su ciudadanía canadiense. Instagram Luisana Lopilato.

Luego, la actriz agradeció a su familia por sostenerla en cada momento. “Gracias a Michael y a mis hijos por bancarme con cada examen que hice. También gracias a mi familia que me acompañó siempre desde Argentina”, señaló. Finalmente, Lu le dedicó palabras de gratitud a su amiga que la ayudó en el proceso y a Canadá por recibirla y hacerla parte de esa “maravillosa y gran nación”.

La actriz está feliz con su logro. Instagram Luisana Lopilato.

La peor pelea que tuvieron Luisana Lopilato y Michael Bublé

Días atrás, Luisana Lopilato recordó la más tremenda pelea que tuvo con su marido. “Fue en Los Ángeles. Estábamos en un restaurante. No sé qué discusión tuvimos y le dije: ‘¿Sabés qué? Me voy’. Agarré mis cosas y me fui hasta la esquina. No pasaba ningún taxi, así que me tomé un colectivo que estaba fuera de servicio”, contó.

"Nunca me había tomado un colectivo, pero frenó y me dijo: ‘¿Qué necesitás?’. Le dije: ‘Mirá, me quiero ir de shopping. Llevame a las calles donde haya locales, porque quiero caminar’”, agregó.

Luisana agradeció a su marido y a quienes la ayudaron a obtener la ciudadanía canadiense. Instagram Luisana Lopilato.

“Entonces me dice: ‘Estoy fuera de servicio, pero estoy yendo para Hollywood’. Es en donde están las estrellas. Me subí sola, no había nadie y me llevó”, avanzó Lopilato, que luego de bajarse dio con un folleto para aprender inglés. “Mike me llamaba y yo no le atendía. Caminé hasta la escuela. Me atendieron y les dije que quería estudiar inglés”.

Cuestión que Lopilato se anotó en el curso y, recién a la noche le atendió a Michael. “Finalmente, cuando estaba contenta, porque había realizado algo para mí, lo atendí y le dije: ‘Adiviná en dónde estoy, venime a buscar’. No lo podía creer”, cerró Luisana.