Miranda! y Love of lesbian presentan Club de fans de John boy

Con la frescura y el talento que los caracteriza, Love of Lesbian (España) y Miranda! (Argentina) se unen para regalarnos una inolvidable y personalísima versión de “Club de fans de John boy”, una de las cimas sonoras de LOL, incluido en su álbum “1999”, publicado en el año 2009.

Esta reversión electrónica 2023 que nos regala Miranda! cuenta además con la colaboración de Santi Balmes, compositor principal y vocalista del grupo catalán.

Una canción magnética en su alumbramiento hace casi quince años, que renace con energía cautivadora gracias a la colaboración entre dos de las bandas más respetadas y prestigiosas en sus países de origen.

Miranda hizo una gira por el país con su último trabajo.

“Conocí a Love of lesbian con esta canción en un compilado grabado en cd-rom de pop español que tenía por los 2000. Me encantó desde que la escuché; música, letra y también la producción. Quizás la decisión más crucial en esta reversión fue la de quitar el piano característico que lleva toda la canción, de principio a fin. Pero a la vez ha sido precisamente ese detalle el generador de una versión con foco en lo climático y en la oscuridad de la melodía. Una alegría cruzarme con una canción que me gusta desde hace tanto, y que jamás hubiera imaginado reversionar junto a sus creadores.” dijo Ale Sergi, cantante de Miranda!

“A veces uno tiene tan interiorizadas sus canciones que sorprende escucharlas desde otro prisma. Y eso es realmente lo interesante y eso es precisamente lo que Miranda! ha hecho con ´Club de fans de John Boy´. Espero que la escuchéis con los mismos oídos abiertos que cuando os llegó la original. Vale la pena amics", contó, por su parte, Santi Balmes de Love of Lesbian.