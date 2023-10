Los platos que Soledad Pastorutti aprendió a hacer gracias a un reality de cocina

Alegre, risueña, empática. Soledad Pastorutti brilla con su sola presencia, ya sea en un escenario para compartir su música como en las apariciones en televisión. Justamente en ese segundo ámbito, la artista se animó a cocinar y exhibir sus cualidades para la gastronomía.

Resulta que la santafesina participó de la serie documental reality llamada Aventura Argentina Gastronómica, que se emite por el canal de Sony. Así se arremangó y se puso a disposición para seguir las indicaciones precisas de la chef Teodelina “Toti” Quesada.

La creadora de innumerables canciones acudió a un evento que organizó la cadena televisiva en el shopping Alto Palermo. Ahí, rodeada de gente, La Sole jugó un rato a entregar su arte en las sartenes y las ollas, con mucha pasión, como todo lo que emprende.

Sole estuvo en un reality de cocina.

En ese contexto, Pastorutti reconoció la relación que late en su interior con la creación gastronómica, esa actividad diaria que implica también mucho amor y sostuvo: “Con la cocina me llevo bien pero sólo si tengo ganas de cocinar. Vamos a acompañar a en esta aventura gastronómica que es maravillosa".

Y finalmente realizó un análisis de las enseñanzas que se llevó de todo este paso por el reality y así admitió los consejos que sumó a su cocina. "(Toti) Me hizo trabajar mucho, pero principalmente me hizo disfrutar de combinaciones de sabores que no me imaginé nunca”, contó.

Pastorutti contó el aprendizaje que se llevó a su casa de tips culinarios.

Y para cerrar, Soledad Pastorutti reconoció que esta aventura le servirá para endosar más herramientas a su desempeño culinario: “Fui aprendiendo y me llevo varios tips para mi casa, estuvo bueno porque me dio muchas ideas".