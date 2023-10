La joven participante que hizo emocionar a Abel Pintos y pasó a la final de Got Talent

Luego de dos meses de audiciones, este lunes el jurado comenzó a definir qué participantes seguirán siendo parte de Got Talent. "El jurado estuvo trabajando muchísimo para decidir quiénes de los 280 participantes que obtuvieron el 'sí' pasaron a estos cuartos de final", comentó Lizy Tagliani en el comienzo del programa.

Una de las concursantes que fue elegida para pasar a esta nueva ronda fue Fiorella Gerardi, una cantante lírica 11 años de Chubut que se presentó en el programa de talentos el primer día de emisión, el lunes 21 de agosto. En aquella ocasión, la joven interpretó Pie Jesu.

Abel Pintos presionó el famoso botón y Fiorella pasó a la final del programa. Créditos: captura de pantalla Youtube Got Talent.

Ahora, la artista se subió nuevamente al escenario de Got Talent para cantar ópera y Abel Pintos no pudo contener la emoción con su performance. "Sos hermosa, nena", fue lo único que pudo decir el cantante, ya que se quedó sin palabras. Luego de eso, el intérprete de Sin Principio Ni Final apretó el botón dorado y la participante pasó, directamente, a la final de Got Talent.

Mirá cómo cantó Fiorella Gerardi en Got Talent este lunes

"Yo pensé que no iba a pasar", dijo impresionada la joven. Acto seguido, Abel Pintos se arrimó al escenario y se arrodilló frente a la concursante para abrazarla. Asimismo, la conductora invitó a los familiares de la niña a que se acercaran y la madre de Fiorella, totalmente emocionada, expresó su felicidad: "Es único que ella vea que, a lo que tanto le tuvo miedo, a la gente le gusta".

"¿Por qué le tenías miedo?" fue la consulta que le hizo Lizy Tagliani a la participante, y la joven le explicó: "Yo sufrí de bullying por cantar. A la gente donde yo iba no le gustaba". Para levantar el ánimo, el jurado elogió a la concursante. "Escuchame, se te arrodilló Abel Pintos, ¿qué más querés?", comentó Florencia Peña.