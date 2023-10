El descargo de Aníbal Lotocki luego de verse obligado a mudarse por las amenazas

Finalmente y luego de varias semanas de analizarlo, Aníbal Lotocki y su esposa, Majo Favarón, decidieron abandonar su casa de Olivos y mudarse a una zona mucho más tranquila y lejos de las cámaras.



Sucede que el cirujano, apuntado por el fallecimiento de Silvina Luna, ya no soportaba los escraches, los insultos y la mirada constante no sólo de la prensa, sino también de la sociedad en general.



En este contexto, Aníbal Lotocki y Majo Favarón definieron que lo mejor que podían hacer era cambiarse de barrio, por lo que armaron la mudanza y la terminaron de concretar en las últimas horas.



El lunes, un móvil del programa El Diario de Mariana, que conduce Mariana Fabbiani en la pantalla de América, se acercó hasta la puerta de la casa de Olivos. Allí mostraron los movimientos finales de la mudanza.



Pasadas las 15, Aníbal Lotocki y su esposa, Majo Favarón, se subieron a su auto con la intención de irse de Olivos. Ante la presencia del móvil televisivo, la pareja del médico prefirió guardar silencio. Sin embargo, él decidió hablar.

Aníbal Lotocki y su esposa, mudándose de Olivos. Foto: captura de TV.



“Es muy estresante. Nunca pensé que iba a ser tan estresante”, dijo de manera escueta Aníbal Lotocki, antes de subirse al auto para marcharse de lo que ya es su ex barrio. Salió con gafas oscuras y algo apresurado.



Si bien no se conoce dónde viven ahora, sí se supo en las últimas horas que iban a mudarse, en principio, al barrio privado Haras del Sur 1, pero la comunidad del lugar no aceptó al cirujano. Incluso, llegaron a manifestarse en repudio a su posible llegada.