Daniela Celis se quebró al recordar su dura infancia en una casilla de Moreno

En su visita a PH Podemos Hablar, el programa de Andy Kusnetzoff, la ex Gran Hermano Daniela Celis se quebró en un llanto desconsolado al recordar cómo fue su durísima infancia en una casilla del barrio de Moreno.



La joven está embrazada de mellizos y está pasando un excelente momento con Thiago Medina. “Hoy en día tenemos la posibilidad de darles a nuestros hijos todo lo que no pudimos tener”, comentó.



Al momento de referirse a su infancia, Daniela Celis recordó esos momentos con mucha emoción. “Mi mamá siempre nos crió sola. Papá laburaba y tenía su otra familia. Pero nunca nos faltó el plato de comida”, contó.



En ese marco, dio detalles de cómo era su vida y de las carencias que había en esa época. “A los treces años ayudé a mi mamá a construir nuestra casilla. Nos mudamos cuando no teníamos ni baño. Hacíamos en un balde hasta que se pudiera juntar la plata para el pozo”, detalló.



Daniela Celis confesó que estas situaciones y necesidades le significaron malos momentos en la escuela. “Me daba mucha vergüenza. No invitaba a compañeras a casa. Pero una vez vino una y se enteró todo el colegio. Me cargaban, me excluían y era horrible porque después no me invitaba a los cumpleaños”, recordó en PH Podemos Hablar.

El abrazo de La Joaqui a Daniela Celis. Foto: captura de TV.



“El terreno era un campo. Me acuerdo que iba todos los días, bajo el rayo del sol. Clavábamos madera por madera. La vida me dio una enseñanza muy grande. Nunca hay que bajar los brazos”, agregó Daniela Celis.



Por último, sobre la maternidad, explicó cuáles son los valores buscará inculcarle a los hijos que tendrá con Thiago Medina. “Soy una agradecida, una afortunada. Hoy en día puedo tener a mis hijos bien. Estamos estables económicamente. Cuando sean grandes quiero hacerles entender que, por más que tengan todo, no pierdan su humildad. Quiero inculcarles el esfuerzo”, cerró.